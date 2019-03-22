У Москві активісти повісили триметровий банер на підтримку українського політв’язня Сенцова



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Вже понад півроку у Москві триває серія одиночних пікетів біля приймальні Адміністрації президента на підтримку Сенцова

«Ми робимо це для того, щоб нагадати людям про Олега Сенцова та про необхідність обміну ув'язнених», - повідомив один з активістів

У Москві біля будівлі Казанського вокзалу активісти повісили триметровий банер із зображенням українського режисера політв'язня Олега Сенцова. Про це повідомляє «Новая газета».

«Ми робимо це, в першу чергу, для того, щоб нагадати людям про Олега Сенцова та про необхідність обміну ув'язнених. Ми робимо це, щоб нагадати людям, що в нашій країні є політичні в'язні», - повідомив один з активістів.

З вересня у Москві біля Адміністрації президента триває серія одиночних пікетів на підтримку Сенцова. Активісти вимагають звільнення українських політв'язнів, а саме обміну за принципом «всіх на всіх».

Українського режисера Олега Сенцова було засуджено в РФ на 20 років колонії суворого режиму в серпні 2015 року нібито за підготовку терактів в Криму. Він відбуває покарання в місті Лабитнангі Ямало-Ненецького автономного округу.

У травні 2018 року Сенцов оголосив голодування на підтримку українських політв'язнів в Росії, яке тривало понад 140 діб.