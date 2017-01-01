У Москві сталася стрілянина на фабриці: є жертви

На територія кондитерської фабрики в Москві можуть бути заручники

Одна людина загинула і ще троє постраждали в результаті стрілянини на фабриці «Меншовик» на Іловайській вулиці у Москві. Про це ТАСС повідомило джерело в правоохоронних органах. «Одна людина стала жертвою стрілянини, ще троє поранені», - сказав співрозмовник агентства. За попередніми даними, стрілянину на фабриці відкрив



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Стрілянина на фабриці у Москві

На територія кондитерської фабрики в Москві можуть бути заручники

Одна людина загинула і ще троє постраждали в результаті стрілянини на фабриці «Меншовик» на Іловайській вулиці у Москві. Про це ТАСС повідомило джерело в правоохоронних органах.

«Одна людина стала жертвою стрілянини, ще троє поранені», - сказав співрозмовник агентства.

За попередніми даними, стрілянину на фабриці відкрив її колишній власник.

У правоохоронних органах РФ також повідомили, що територія кондитерської фабрики оточена після стрілянини, за попередньою інформацією, там можуть бути заручники.

«Територія будівлі на іловайській вулиці оточена, всередині будівлі можуть знаходитися заручники», - сказав співрозмовник агентства.

На місце направлені підрозділи СОБР і ОМОН. Крім того, на місце події прибув глава поліції Москви Олег Баранов.

Співробітники поліції поки не можуть увійти на територію фабрики і встановити зв'язок з екс-власником, який відкрив стрілянину. Вимог від нього не надходило.