У Москві сталася стрілянина на фабриці: є жертви
- Сьогодні, 10:15
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На територія кондитерської фабрики в Москві можуть бути заручники
Одна людина загинула і ще троє постраждали в результаті стрілянини на фабриці «Меншовик» на Іловайській вулиці у Москві. Про це ТАСС повідомило джерело в правоохоронних органах.
«Одна людина стала жертвою стрілянини, ще троє поранені», - сказав співрозмовник агентства.
За попередніми даними, стрілянину на фабриці відкрив її колишній власник.
У правоохоронних органах РФ також повідомили, що територія кондитерської фабрики оточена після стрілянини, за попередньою інформацією, там можуть бути заручники.
«Територія будівлі на іловайській вулиці оточена, всередині будівлі можуть знаходитися заручники», - сказав співрозмовник агентства.
На місце направлені підрозділи СОБР і ОМОН. Крім того, на місце події прибув глава поліції Москви Олег Баранов.
Співробітники поліції поки не можуть увійти на територію фабрики і встановити зв'язок з екс-власником, який відкрив стрілянину. Вимог від нього не надходило.