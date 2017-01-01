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    У Москві сталася стрілянина на фабриці: є жертви

    На територія кондитерської фабрики в Москві можуть бути заручники
    Одна людина загинула і ще троє постраждали в результаті стрілянини на фабриці «Меншовик» на Іловайській вулиці у Москві. Про це ТАСС повідомило джерело в правоохоронних органах. «Одна людина стала жертвою стрілянини, ще троє поранені», - сказав співрозмовник агентства. За попередніми даними, стрілянину на фабриці відкрив
    • Сьогодні, 10:15
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    Стрілянина на фабриці у Москві
    Стрілянина на фабриці у Москві

    На територія кондитерської фабрики в Москві можуть бути заручники

    Одна людина загинула і ще троє постраждали в результаті стрілянини на фабриці «Меншовик» на Іловайській вулиці у Москві. Про це ТАСС повідомило джерело в правоохоронних органах.

    «Одна людина стала жертвою стрілянини, ще троє поранені», - сказав співрозмовник агентства.

    За попередніми даними, стрілянину на фабриці відкрив її колишній власник.

    У правоохоронних органах РФ також повідомили, що територія кондитерської фабрики оточена після стрілянини, за попередньою інформацією, там можуть бути заручники.

    «Територія будівлі на іловайській вулиці оточена, всередині будівлі можуть знаходитися заручники», - сказав співрозмовник агентства.

    На місце направлені підрозділи СОБР і ОМОН. Крім того, на місце події прибув глава поліції Москви Олег Баранов.

    Співробітники поліції поки не можуть увійти на територію фабрики і встановити зв'язок з екс-власником, який відкрив стрілянину. Вимог від нього не надходило.

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