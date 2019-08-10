У Москві затримано більше 70 людей, які гуляли на вулиці після мітингу



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Московська поліція грубо затримує учасників акції

Основні затримання проходять біля метро Китай-Город, на Чистопрудному бульварі і на вулиці Маросейка

У Росії співробітники поліції затримали 71 людину з тих, хто гуляє в центрі Москви після узгодженого з владою мітингу за чесні вибори, передає «Медуза».

Основні затримання проходять біля метро Китай-Город, на Чистопрудному бульварі і на вулиці Маросейка.

Задержания на Чистопрудном бульваре



Александра Горохова / «Медуза» pic.twitter.com/ivazs4b5RM — Meduza (@meduzaproject) 10 августа 2019 г.

Нагадаємо, 10 серпня у Москві відбувся мітинг за чесні вибори до міської думи. Цей мітинг є третім за рахунком, і присвячений, зокрема, свавіллю силовиків, як жорстоко пригнічують мирні виступи.

На мітинг вийшли відомі російські «селебретіз», серез яких – репери Face, Кровосток, Loqiemean, Oxxxymiron та комік Даня Поперечний.

За даними активістів, на мітингу в Москві зібралися близько 60 тис. людей.