У Москві затримано більше 70 людей, які гуляли на вулиці після мітингу
Основні затримання проходять біля метро Китай-Город, на Чистопрудному бульварі і на вулиці Маросейка
У Росії співробітники поліції затримали 71 людину з тих, хто гуляє в центрі Москви після узгодженого з владою мітингу за чесні вибори, передає «Медуза».
Основні затримання проходять біля метро Китай-Город, на Чистопрудному бульварі і на вулиці Маросейка.
Задержания на Чистопрудном бульваре— Meduza (@meduzaproject) 10 августа 2019 г.
Александра Горохова / «Медуза» pic.twitter.com/ivazs4b5RM
Нагадаємо, 10 серпня у Москві відбувся мітинг за чесні вибори до міської думи. Цей мітинг є третім за рахунком, і присвячений, зокрема, свавіллю силовиків, як жорстоко пригнічують мирні виступи.
На мітинг вийшли відомі російські «селебретіз», серез яких – репери Face, Кровосток, Loqiemean, Oxxxymiron та комік Даня Поперечний.
За даними активістів, на мітингу в Москві зібралися близько 60 тис. людей.