У М'янмі відбувся мітинг із закликами звільнити двох затриманих журналістів



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Журналісти були затримані під час їх роботи про кризу з рохінджа

Журналісти та активісти провели в М'янмі мітинг із закликом до звільнення двох журналістів, які були заарештовані під час їх роботи над репортажем про кризу з мусульманською меншістю рохінджа.

Ва Лон і Чжо Сое У займалися журналістським розслідуванням вбивств рохінджа для репортажу інформаційного агентства Reuters, коли вони були заарештовані в грудні.

Десятки протестуючих, включаючи журналістів місцевих засобів масової інформації та активістів руху за демократію, взяли в суботу участь у мітингу, який проходив в найбільшому в М'янмі місті Янгоні.

Учасники мітингу скандували гасла про те, що висвітлення подій не є злочином.

Суд повинен винести рішення по цій справі в понеділок.

Нагадаємо, у квітні 2018 року уряд М’янми заявив про репатріацію першої родини мусульман рохінджа, які втекли до сусідньої Бангладеш, щоб врятуватися від жорстоких репресій з боку силовиків. Як повідомляє агентство AFP, всього з М’янми до Бангладеш втекли 700 тисяч рохінджа.

У серпні 2018 року керівництво Facebook видалило сторінки низки керівників армії М'янми, яких звинувачують у геноциді.

Джерело: NHK