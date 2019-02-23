У Нігерії обирають президента та парламент



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Загалом у країні зареєструвалися 84 мільйони виборців

Нігерійці обирають президента і депутатів парламенту

У Нігерії в суботу, 23 лютого, розпочалося голосування на президентських і парламентських виборах. Минулого тижня голосування перенесли через те, що виборча комісія заявила про неможливість гарантувати вільні і чесні вибори. Крім того, за даними двох дипломатів і джерел в уряді, були проблеми з доставкою виборчих документів і бюлетенів у окремі райони Нігерії.

Чинний президент Нігерії Мухаммаду Бухарі, котрий кандидує на другий термін, був одним з перших на дільниці. Він проголосував у своєму рідному місті Даура на північному заході Нігерії, повідомляє агенція новин AFP. Загалом у країні відкрилося 120 тисяч дільниць для голосування. Бухарі не приховує своєї впевненості у перемозі. Його головним суперником є представник опозиції Атіку Абубакар. Загалом же в бюлетені - 73 кандидати на президентську посаду.

В якості виборців зареєстрували 84 мільйони нігерійців. Однак взяти участь у голосуванні зможуть лише 72,7 мільйона з них - ті, хто забрав свої картки виборця. Окрім президента, жителі Нігерії також обирають 360 депутатів Палати представників та 109 сенаторів з 6500 кандидатів на ці посади. Голова виборчої комісії країни Махмуд Якубу повідомив, що під час виборів на дільницях допомагатимуть близько 825 тисяч тимчасових співробітників. Понад 80 тисяч транспортних засобів і щонайменше тисяча човнів доставлятимуть на дільниці і з них бюлетені та іншу документацію для виборів. Результати голосування очікують на початку наступного тижня.

Нігерія є найбільшою за населенням країною Африки та лідером за видобутком нафти на континенті. Утім, за оцінками, близько 87 мільйонів зі 190-мільйонного населення країни живуть у крайній бідності.

Джерело: Deutsche Welle