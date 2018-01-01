У Німеччині зіткнулись спортивний літак і вертоліт, є загиблі
- Сьогодні, 16:33
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Місце падіння літака і вертольота у Німеччині
Попередньо є інформація про чотирьох загиблих внаслідок катастрофи в небі над Німеччиною
Під містом Філіпсбург у землі Баден-Вюртемберг (Німеччина) у небі зіткнулися вертоліт і спортивний літак. Про це повідомляє поліція Карлсруе, передає видання Bild.
«Поліція Карлсруе в даний час знаходиться поблизу Ерліхзее (Ehrlichsee)... Вертоліт зіткнувся зі спортивним літаком», - йдеться в повідомленні поліції.
За інформацією правоохоронців, вертоліт належав пошуково-рятувальній службі.
Наразі поліцейські вважають, що жертвами катастрофи стали чотири людини.
Нагадаємо, 31 грудня, в кантоні Нандаюре в провінції Гуанакасте Коста-Ріки розбився легкомоторний літак. В результаті авіакатастрофи загинули 10 людей.