У Німеччині зіткнулись спортивний літак і вертоліт, є загиблі

Попередньо є інформація про чотирьох загиблих внаслідок катастрофи в небі над Німеччиною

Під містом Філіпсбург у землі Баден-Вюртемберг (Німеччина) у небі зіткнулися вертоліт і спортивний літак. Про це повідомляє поліція Карлсруе, передає видання Bild. «Поліція Карлсруе в даний час знаходиться поблизу Ерліхзее (Ehrlichsee)... Вертоліт зіткнувся зі спортивним літаком», - йдеться в повідомленні поліції. За інформацією



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Місце падіння літака і вертольота у Німеччині

Попередньо є інформація про чотирьох загиблих внаслідок катастрофи в небі над Німеччиною

Під містом Філіпсбург у землі Баден-Вюртемберг (Німеччина) у небі зіткнулися вертоліт і спортивний літак. Про це повідомляє поліція Карлсруе, передає видання Bild.

«Поліція Карлсруе в даний час знаходиться поблизу Ерліхзее (Ehrlichsee)... Вертоліт зіткнувся зі спортивним літаком», - йдеться в повідомленні поліції.

За інформацією правоохоронців, вертоліт належав пошуково-рятувальній службі.

Наразі поліцейські вважають, що жертвами катастрофи стали чотири людини.

Нагадаємо, 31 грудня, в кантоні Нандаюре в провінції Гуанакасте Коста-Ріки розбився легкомоторний літак. В результаті авіакатастрофи загинули 10 людей.