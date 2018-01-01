  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
    У світі

    У Німеччині зіткнулись спортивний літак і вертоліт, є загиблі

    Попередньо є інформація про чотирьох загиблих внаслідок катастрофи в небі над Німеччиною
    Під містом Філіпсбург у землі Баден-Вюртемберг (Німеччина) у небі зіткнулися вертоліт і спортивний літак. Про це повідомляє поліція Карлсруе, передає  видання Bild. «Поліція Карлсруе в даний час знаходиться поблизу Ерліхзее (Ehrlichsee)... Вертоліт зіткнувся зі спортивним літаком», - йдеться в повідомленні поліції. За інформацією
    • Сьогодні, 16:33
    • Розсилка
    Місце падіння літака і вертольота у Німеччині
    Місце падіння літака і вертольота у Німеччині

    Попередньо є інформація про чотирьох загиблих внаслідок катастрофи в небі над Німеччиною

    Під містом Філіпсбург у землі Баден-Вюртемберг (Німеччина) у небі зіткнулися вертоліт і спортивний літак. Про це повідомляє поліція Карлсруе, передає  видання Bild.

    «Поліція Карлсруе в даний час знаходиться поблизу Ерліхзее (Ehrlichsee)... Вертоліт зіткнувся зі спортивним літаком», - йдеться в повідомленні поліції.

    За інформацією правоохоронців, вертоліт належав пошуково-рятувальній службі.

    Наразі поліцейські вважають, що жертвами катастрофи стали чотири людини.

    Нагадаємо, 31 грудня, в кантоні Нандаюре в провінції Гуанакасте Коста-Ріки розбився легкомоторний літак. В результаті авіакатастрофи загинули 10 людей.

    Читайте також
    Німеччина авіакатастрофа літак вертоліт
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ