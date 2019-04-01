У Німеччині звинуватили Росію у намаганні дестабілізувати ЄС
-
Розсилка
Лідер ХДС розкритикувала європейські популістські партії, які отримують підтримку з боку Москви
Російська влада багато робить для того, щоб «послабити, дестабілізувати країни ЄС і його найближчих сусідів». Про це голова Християнсько-демократичного Союзу (ХДС) і, можливо, майбутній канцлер Німеччини Аннегрет Крамп-Карренбауер заявила у випуску передачі heute-journal німецького телеканалу ZDF в неділю, 31 березня.
На подібні дії необхідно чітко реагувати, підкреслила політик. За її словами, члени Європейського союзу повинні «триматися разом», повідомляє DW.
Крім того, Крамп-Карренбауер розкритикувала європейські популістські партії, які отримують підтримку з боку Москви.
Голова ХДС не обійшла стороною тему будівництва газопроводу «Північний потік-2». Крамп-Карренбауер охарактеризувала його як «важкий проект» і підкреслила, що при будівництві необхідно «брати до уваги інтереси в галузі безпеки як України, так і інших країн в регіоні».
Газопровід, будівництво якого здійснюється низкою російських і європейських компаній, повинен бути прокладений по Балтійському морю паралельно з уже існуючим «Північним потоком». Роботи планується завершити в 2019 році.