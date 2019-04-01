У Німеччині звинуватили Росію у намаганні дестабілізувати ЄС



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Голова Християнсько-демократичного Союзу Аннегрет Крамп-Карренбауер закликала членів ЄС триматися разом

Лідер ХДС розкритикувала європейські популістські партії, які отримують підтримку з боку Москви

Російська влада багато робить для того, щоб «послабити, дестабілізувати країни ЄС і його найближчих сусідів». Про це голова Християнсько-демократичного Союзу (ХДС) і, можливо, майбутній канцлер Німеччини Аннегрет Крамп-Карренбауер заявила у випуску передачі heute-journal німецького телеканалу ZDF в неділю, 31 березня.

На подібні дії необхідно чітко реагувати, підкреслила політик. За її словами, члени Європейського союзу повинні «триматися разом», повідомляє DW.

Крім того, Крамп-Карренбауер розкритикувала європейські популістські партії, які отримують підтримку з боку Москви.

Голова ХДС не обійшла стороною тему будівництва газопроводу «Північний потік-2». Крамп-Карренбауер охарактеризувала його як «важкий проект» і підкреслила, що при будівництві необхідно «брати до уваги інтереси в галузі безпеки як України, так і інших країн в регіоні».

Газопровід, будівництво якого здійснюється низкою російських і європейських компаній, повинен бути прокладений по Балтійському морю паралельно з уже існуючим «Північним потоком». Роботи планується завершити в 2019 році.