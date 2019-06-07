У Нью-Йорку злочинець збирався влаштувати вибухи на центральній площі міста



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Згідно з попередньою інформацією, зловмисник не пов'язаний з яким-небудь злочинним або терористичним угрупуванням

Правоохоронці в США затримали чоловіка, який мав намір влаштувати вибухи в центрі Нью-Йорка. Про це в п'ятницю, 7 червня, повідомила телекомпанія ABC з посиланням на джерела в поліції.

За їхніми даними, заарештований «цікавився купівлею декількох гранат» для того, щоб згодом підірвати їх на Таймс-сквер - головній площі Нью-Йорка.

Згідно з попередньою інформацією, він не пов'язаний з яким-небудь злочинним або терористичним угрупуванням.

Очікується, що вже в п'ятницю зловмисникові можуть висунути звинувачення в суді нью-йоркського району Бруклін.

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