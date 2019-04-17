У останній топ-100 впливових людей від Time не увійшли росіяни



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В останній раз Володимир Путін потрапляв у список Time у 2017 році

Американський журнал Time опублікував список «100 найвпливовіших людей» за 2019 рік, в який не потрапили на цей раз представники Росії. Повний перелік знаменитостей був опублікований сьогодні на сайті журналу.

З 2014 по 2017 роки в списках видання фігурував президент Росії Володимир Путін, проте на цей раз, як і роком раніше, він не був згаданий редакцією журналу.

Знаменитості розподілені за категоріями Лідери, Артисти, Ікони, Піонери і Титани.

У «Лідери» потрапили президент США Дональд Трамп, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху, Папа Римський Франциск, голова КНР Сі Цзіньпін, віце-прем'єр Італії Маттео Сальвини, президент Бразилії Жаір Болсонару, президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор, лідер венесуельської опозиції Хуан Гуайдо, лідер демократичної більшості в Палаті представників Ненсі Пелосі і лідер республіканської більшості в Сенаті Мітч Макконнелл. У список були включені також спецпрокурор США Роберт Мюллер, який займався розслідуванням приписуваного Росії втручання в американські вибори, і міністр юстиції США, генеральний прокурор Вільям Барр.

Категорію «Артисти» очолив американський актор, продюсер і реслер Дуейн Джонсон. Разом з ним в цей список потрапили актори Рамі Малек, Махершала Алі, Емілія Кларк, Реджина Кінг, Ялицево Апарісіо і інші. Серед музикантів, які потрапили в перелік - співачка Аріана Гранде, співак Халід, корейська поп-група BTS.

У категорії «Ікони» були відзначені співачки Тейлор Свіфт і Леді Гага, колишня перша леді Мішель Обама, режисер Спайк Лі, художник Девід Хокні, дизайнер П'єрпаоло Піччолі і інші.

Список «Піонерів» очолила канадська актриса Сандра О. Разом з нею в нього потрапили ямайський письменник Марлон Джеймс, шеф-кухар Массімо Боттура, японська тенісистка Наомі Осака і інші. У їх числі опинилася також марка віскі Jane Walker, мета якої, як вказує Time, полягає в тому, щоб просувати дух прогресу ".

Нарешті, в категорії «Титани» редакція журналу відзначила єгипетського футболіста Мохаммеда Салаха, баскетболіста Леброна Джеймса, главу Facebook Марка Цукерберга, гольфіста Тайгера Вудса, голови Федеральної резервної системи США Джерома Пауелла і інших.

Time вперше опублікував рейтинг «100 найвпливовіших людей світу» в 1999 році. В список, як правило, входять люди, які надають найбільший вплив на ситуацію в світі. У нього включають також різні організації, об'єднання та збірні образи. Вибір редакції щодо того, хто є найвпливовішими людьми в світі, може значно розходитися з думкою читачів.

Нагадаємо, на початку квітня журнал Time присвятив цілий номер Володимиру Путіну, а на обкладинці зобразив президента РФ, який спирається руками на земну кулю. А на континентах, таких як Південна Америка, Африка та Європа, розкидані покажчики із червоними зірками.