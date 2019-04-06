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    У світі

    Журнал Time помістив на обкладинку Путіна, який височіє над світом

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    Володимир Путін на обкладинці журналу Time - Журнал Time помістив на обкладинку Путіна, який височіє над світом
    Володимир Путін на обкладинці журналу Time

    На обкладинці останнього випуску журналу Time зображений президент РФ, який спирається руками на земну кулю

    Свіжий випуск американського журналу Time присвятили президенту Росії Володимирову Путіну. Обкладинка опублікована на сайті видання.

    На ній у червоно-чорних тонах стоїть російський лідер, спираючись руками на земну кулю. На континентах, таких як Південна Америка, Африка та Європа, розкидані покажчики із червоними зірками.

    «Ще один план Росії. Володимир Путін хоче поширити свій вплив не тільки на вибори. Погляд зсередини на його все більшу імперію з держав, що існують поза міжнародними правовими нормами», - сказано в підзаголовку.

    Обкладинка зроблена для статті журналіста Time Саймона Шустера. У ній він стверджує, що діяльність РФ простягається від основних зон конфліктів, таких як Венесуела, Лівія і Сирія, до Африки, зокрема в Судан.

    Нагадаємо, що Time не вперше виносить президента Росії на обкладинку.

    Раніше Time шокував креативним «портретом» Трампа та Путіна.

    А восени минулого року Путін з’явився на обкладинці журналу Time у вигляді матрьошки.

    Джерело: Кореспондент.net

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