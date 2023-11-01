Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У паризькому метро поліція стріляла у жінку в хіджабі, що погрожувала вибухом

Оксана Воронцова
glavcom.ua
У паризькому метро поліція стріляла у жінку в хіджабі, що погрожувала вибухом
У Франції нині посилені заходи безпеки
фото ілюстративне

У вівторок, 31 жовтня, паризька поліція вистрелила і тяжко поранила жінку в хіджабі, яка агресивно поводилася у метро, вигукуючи «Аллах Акбар» і «Ви всі помрете». Про це повідомляє агенція Reuters із посиланням на поліцію французької столиці.

Повідомляється, що сигнал до правоохоронців надійшов від пасажирів, які повідомили, що у підземці жінка агресивно поводиться і погрожує себе підірвати.

Поліція каже, що спочатку попросила жінку заспокоїтися, а також показати руки. Жінка відмовилася, і тоді по ній відкрили вогонь. Вона зазнала поранення в живіт, її госпіталізували до найближчої лікарні. Стан оцінюють як тяжкий. На момент пострілу у жінки ніякої вибухівки не було.

Особу жінки наразі не встановлено, але це може бути та сама жінка, яка в 2021 році вже погрожувала патрулям і була передана в психіатричне відділення, цитують правоохоронців французькі ЗМІ, зокрема Le Parisien.

Наразі відкрито два провадження: проти жінки, і за фактом використання зброї поліцейськими.

У Франції нині посилені заходи безпеки після вбивства 13 жовтня на півночі країни шкільного вчителя, ймовірно, радикальним ісламістом.

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Соціум

В Узбекистані суд вперше виніс вирок за участь у війні в Україні
В Узбекистані суд вперше виніс вирок за участь у війні в Україні
У паризькому метро поліція стріляла у жінку в хіджабі, що погрожувала вибухом
У паризькому метро поліція стріляла у жінку в хіджабі, що погрожувала вибухом
Представник ГУР розповів, хто стоїть за погромами в Дагестані
Представник ГУР розповів, хто стоїть за погромами в Дагестані
Перевозив мігрантів та погрожував прикордонникам ножем: у Польщі затримано українця
Перевозив мігрантів та погрожував прикордонникам ножем: у Польщі затримано українця
Міноборони РФ заявило про перехоплення безпілотників над Курською областю
Міноборони РФ заявило про перехоплення безпілотників над Курською областю
На ринок Європи вийшов новий сорт мандаринів у формі гарбуза
На ринок Європи вийшов новий сорт мандаринів у формі гарбуза

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
92K
Молдова звернулась до українських біженців із незвичайним проханням
83K
Яка країна має «найсильніші збройні сили» у світі: неочікуваний рейтинг
30K
Зеленський у Time: як на скандальну статтю відреагували українці
13K
Обкладинка Time – сигнал, який не можна ігнорувати
8086
Через війну в Україні зріс світовий попит на один важливий метал
6526
Сі Цзіньпін знайшов спосіб, як розв'язати проблему зі старінням населення Китаю

Новини

Окупанти активізували атаки на трьох напрямках: деталі від Генштабу
Сьогодні, 07:43
Повітряна тривога та вибухи в Україні: головне за ніч
Сьогодні, 06:55
Україну охоплять дощі: прогноз погоди на 1 листопада
Сьогодні, 04:50
1 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:10
В Україні було оголошено повітряну тривогу
Вчора, 23:28
На сході гаряче на трьох напрямках: Генштаб повідомив про результати боїв
Вчора, 07:28

Прес-релізи

Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
27 жовтня, 11:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту