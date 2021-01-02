У перший день нового року в Афганістані вбили журналіста

Аймак став п’ятим журналістом, вбитим в Афганістані за останні два місяці

Афганського журналіста Бісмілла Аділ Аймака 1 січня застрелили невідомі бойовики на заході Афганістану, повідомило керівництво провінції Гор. Аймак був директором радіо Ghor Ghag і громадським активістом у цій провінції.

Він став п’ятим журналістом, вбитим в Афганістані за останні два місяці.

Нещодавно Аймак писав у фейсбуці, що невідомі обстріляли його машину і будинок, про що він сповістив правоохоронців.

Сьогодні невідомі відкрили вогонь по його авто, коли він повертався додому у столицю провінції Гор Фероз Кох після відвідин родичів у селі неподалік. Інші пасажири, зокрема брат Аймака, не постраждали, повідомляє Associated Press.

Наразі триває розслідування вбивства журналіста, повідомило керівництво провінції.

Поки відповідальності за стрілянину ніхто на себе не взяв. У більшості подібних вбивств уряд Афганістану звинувачує «Талібан». Речник талібів Забіулла Муджахід неодноразово заявляв про те, що бойовики не причетні до таких убивств.

Напади на журналістів, політиків та правозахисників почастішали в Афганістані, незважаючи на мирні переговори між урядом і талібами.

Міжнародна правозахисна організація «Репортери без кордонів» назвала Афганістан однією з країн, де журналісти найчастіше гинуть через свою професійну діяльність.

14 листопада 2020 року в провінції Гільменд був убитий журналіст Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода Ільяс Даї.