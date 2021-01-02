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    У світі

    У перший день нового року в Афганістані вбили журналіста

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    У перший день нового року в Афганістані вбили журналіста - У перший день нового року в Афганістані вбили журналіста
    У перший день нового року в Афганістані вбили журналіста

    Аймак став п’ятим журналістом, вбитим в Афганістані за останні два місяці

    Афганського журналіста Бісмілла Аділ Аймака 1 січня застрелили невідомі бойовики на заході Афганістану, повідомило керівництво провінції Гор. Аймак був директором радіо Ghor Ghag і громадським активістом у цій провінції.

    Він став п’ятим журналістом, вбитим в Афганістані за останні два місяці.

    Нещодавно Аймак писав у фейсбуці, що невідомі обстріляли його машину і будинок, про що він сповістив правоохоронців.

    Сьогодні невідомі відкрили вогонь по його авто, коли він повертався додому у столицю провінції Гор Фероз Кох після відвідин родичів у селі неподалік. Інші пасажири, зокрема брат Аймака, не постраждали, повідомляє Associated Press.

    Наразі триває розслідування вбивства журналіста, повідомило керівництво провінції.

    Поки відповідальності за стрілянину ніхто на себе не взяв. У більшості подібних вбивств уряд Афганістану звинувачує «Талібан». Речник талібів Забіулла Муджахід неодноразово заявляв про те, що бойовики не причетні до таких убивств.

    Напади на журналістів, політиків та правозахисників почастішали в Афганістані, незважаючи на мирні переговори між урядом і талібами.

    Міжнародна правозахисна організація «Репортери без кордонів» назвала Афганістан однією з країн, де журналісти найчастіше гинуть через свою професійну діяльність.

    14 листопада 2020 року в провінції Гільменд був убитий журналіст Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода Ільяс Даї.

    Теги: радіо журналіст уряд
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