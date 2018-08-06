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    У світі

    У Південному Судані оголосили про закінчення п'ятирічної громадянської війни

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    У Південному Судані оголосили про закінчення п'ятирічної громадянської війни

    Підписаний сторонами конфлікту мирний договір передбачає поділ влади в країні

    У Південному Судані в неділю, 5 серпня, був підписаний мирний договір між сторонами конфлікту у громадянській війні.

    Про це повідомляє DW.

    Президент Судану Салва Кіїр закликав зробити все можливе, щоб цей договір допоміг подолати розбрат у країні.

    «Мій уряд і я знаємо, які фінансові та політичні втрати приніс цей конфлікт урядові, регіону та всьому континенту», – заявив він.

    Підписаний договір передбачає поділ влади в країні.

    Збройний конфлікт у Південному Судані спалахнув наприкінці 2013 року, після того як президент Салва Кіїр, який є представником народності дінка, звільнив віце-президента Рієка Машара, що належить до народності нуер, за спробу організації путчу. З початку громадянської війни загинули десятки тисяч людей.

    Згідно з договором, Машар повертається на посаду віце-президента.

    Посередницьку роль в укладенні миру зіграв Судан, від якого Південний Судан відокремився в 2011 році. 

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