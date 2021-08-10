У Північній Америці знайшли нову хижу рослину

Помилковий асфодель - перша нова м'ясоїдна рослина виявлена за останні 20 років.

Канадські вчені з Університету Британської Колумбії виявили, що помилковий асфодель, який росте на північноамериканських болотах, полює на комах. Дослідження опубліковане в науковому журналі PNAS.

Помилковий асфодель був вперше описаний в 1879 році, і весь цей час вчені не підозрювали, що липке стебло квітки потрібне для того, щоб ловити комах.

«Ми й гадки не мали, що це м'ясоїдна рослина. Воно було знайдено не в якомусь екзотичному тропічному місці, а прямо у нашого порога в Ванкувері. Ви буквально можете дійти пішки від Ванкувера до цього поля», - сказав ботанік Шон Грем, який керував дослідженням, в інтерв'ю радіостанції NPR.

Команда Грема займалася проектом з генетики рослин, коли вчені помітили, що помилковий асфодель має генетичну особливість, властиву хижим рослинам. Тоді вчені звернули увагу, що ця квітка живе в типових для комахоїдних рослин умовах.

«А ще у них (помилкових асфоделів - прим. ред.) є ці липкі стебла. Так що, знаєте, було ніби як цікаво, чи може це бути ознакою того, що рослина м'ясоїдна», - згадав Грем.

Щоб перевірити, чи може рослина харчуватися комахами, на його стебло помістили мух, яким давали корм, що містить ізотопи азоту. Потім ці маркери виявили всередині квітки, що довело його хижу природу.

Автори наукової роботи відзначили, що помилковий асфодель - перша нова м'ясоїдна рослина виявлена за останні 20 років.