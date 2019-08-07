У Північній Кореї повідомили деталі ракетних запусків



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6 серпня КНДР провела четверті за 13 днів ракетні випробування Фото ілюстративне

Дві тактичні керовані ракети завдали точний удар по зазначеній меті - острову в Японському морі

Лідер КНДР Кім Чен Ин відвідав 6 серпня ракетні випробування, на яких були запущені тактичні керовані ракети нового типу.

Про це повідомляє Центральне телеграфне агентство Кореї (ЦТАК)

«Дві тактичні керовані ракети, запущені на оперативному аеродромі в західній частині країни, пролетіли по небу над столицею та центральним внутрішнім районом нашої країни та завдали точний удар по зазначеній меті - острову в Японському морі», — повідомляє агентство.

Керівництво країни назвало ракетні випробування «адекватним попередженням спільним військових навчань, що проводяться наразі владою США та Південної Кореї».

Нагадаємо, минулої ночі КНДР провела четверті за останні 13 днів ракетні випробування.

2 серпня стало відомо, що Північна Корея випробувала реактивні системи залпового вогню для великокаліберних керованих ракет. Голова Держради КНДР Кім Чен Ин особисто спостерігав за випробуванням.

31 липня Північна Корея здійснила запуски невпізнаних снарядів. Тижнем раніше Пхеньян випробував дві балістичні ракети малого радіусу дії. Це був перший ракетний пуск із моменту зустрічі лідерів КНДР і США Кім Чен Ина і Дональда Трампа.

Минулого місяця вони домовилися відновити переговори щодо денуклеаризації Корейського півострова.

Тоді Трамп заявив журналістам, що запуск ракет КНДР не є проблемою, оскільки домовленостей із цього питання немає.