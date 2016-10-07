У Польщі пройшли протести проти посилення закону про аборти

Протестуючі, які прийшли до будівлі польського Сейму у Варшаві, тримали в руках транспаранти «Ганьба!»

Близько 2000 осіб, в основному жінок, провели в столиці Польщі акцію протесту проти посилення закону про аборти. Протестуючі, які прийшли в суботу, 13 січня, до будівлі польського Сейму у Варшаві, тримали в руках транспаранти «Ганьба!», «Допомога медична, чи не божа», «Жінки без абортів вмиратимуть». Польський



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Фото: Kuba Atys/Agencja Gazeta Жіночий протест у Варшаві 13 січня

Протестуючі, які прийшли до будівлі польського Сейму у Варшаві, тримали в руках транспаранти «Ганьба!»

Близько 2000 осіб, в основному жінок, провели в столиці Польщі акцію протесту проти посилення закону про аборти. Протестуючі, які прийшли в суботу, 13 січня, до будівлі польського Сейму у Варшаві, тримали в руках транспаранти «Ганьба!», «Допомога медична, чи не божа», «Жінки без абортів вмиратимуть».

Польський парламент в середу, 10 січня, направив на розгляд у спеціальної парламентської комісії законопроект, згідно з яким навіть неправильне формування плоду більш не буде умовою для дозволу на аборт. Одночасно більшість депутатів Сейму, включаючи близько 30 політиків з числа ліберальної опозиції, проголосували проти лібералізації законів про аборти.

Правляча в Польщі з 2015 року партія «Закон і справедливість» проводить консервативну сімейну політику, нагадує агентство AFP. Так, влада країни вже припинили фінансову підтримку штучного запліднення, а також дозволили продаж протизаплідних таблеток тільки за рецептами. У жовтні 2016 Сейм після масових протестів відхилив законопроект про практично повну заборону абортів.

Нагадаємо, депутати польського Сейму ухвалили закон про заборону недільної торгівлі. Згідно з ним, з 1 березня 2018 року кожного місяця магазини працюватимуть тільки у дві неділі - першу і останню.

Джерело: Deutsche Welle