У порту Ньюарка затримали майже 1,5 тонни кокаїну



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Це найбільша партія наркотиків, затримана в цьому порту за останні 25 років

Наркотики виявили у контейнері на судні, що прямувало з Колумбії

У США у порту Ньюарка (штат Нью-Джерсі) затримали рекордну партію кокаїну вагою у 1451 кілограм. Про це повідомили у прес-службі митниці, зазначає The New York Times.

Наркотики виявили у контейнері на судні, що прямувало з Колумбії.

За даними митників, це найбільша партія наркотиків, затримана в цьому порту за останні 25 років — з 1994 року.

Вартість кокаїну оцінили у 77 мільйонів доларів. Наркотики перебували в 60 упаковках і були у контейнері, що призначений для перевезення сухофруктів.

Наразі правоохоронці не проводили жодних арештів та не оголошували жодних підозр.

Зазначається, що порт в Ньюарку — один з найбільших в країні і є одним з основних каналів постачання наркотиків з Китаю і Мексики в США.

Раніше поблизу берегів Португалії заарештували судно з 2,5 тоннами кокаїну та вісьмома українськими моряками на борту.