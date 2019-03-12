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    У світі

    У порту Ньюарка затримали майже 1,5 тонни кокаїну

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    Це найбільша партія наркотиків, затримана в цьому порту за останні 25 років - У порту Ньюарка затримали майже 1,5 тонни кокаїну
    Це найбільша партія наркотиків, затримана в цьому порту за останні 25 років

    Наркотики виявили у контейнері на судні, що прямувало з Колумбії

    У США у порту Ньюарка (штат Нью-Джерсі) затримали рекордну партію кокаїну вагою у 1451 кілограм. Про це повідомили у прес-службі митниці, зазначає The New York Times.

    Наркотики виявили у контейнері на судні, що прямувало з Колумбії.

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    За даними митників, це найбільша партія наркотиків, затримана в цьому порту за останні 25 років — з 1994 року.

    Вартість кокаїну оцінили у 77 мільйонів доларів. Наркотики перебували в 60 упаковках і були у контейнері, що призначений для перевезення сухофруктів. 

    Наразі правоохоронці не проводили жодних арештів та не оголошували жодних підозр.

    Зазначається, що порт в Ньюарку — один з найбільших в країні і є одним з основних каналів постачання наркотиків з Китаю і Мексики в США.

    Раніше поблизу берегів Португалії заарештували судно з 2,5 тоннами кокаїну та вісьмома українськими моряками на борту.

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