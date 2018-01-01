У Путіна лякають Польщу погіршенням відносин через розслідування авіакатастрофи під Смоленськом

На думку аналітика Путіна, Росію звинувачуватимуть як посібника, що укриває останки літака

Висновки польської комісії з розслідування катастрофи президентського Ту-154 під Смоленськом в 2010 році погіршать відносини Росії та Польщі. Про це звітували у Російському інституті стратегічних досліджень, який надає аналітику та рекомендації для президента РФ Володимира Путіна, Держдуми, Ради Федерації та Ради безпеки РФ. Зокрема, експерт



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Катастрофа під Смоленськом

На думку аналітика Путіна, Росію звинувачуватимуть як посібника, що укриває останки літака

Висновки польської комісії з розслідування катастрофи президентського Ту-154 під Смоленськом в 2010 році погіршать відносини Росії та Польщі.

Про це звітували у Російському інституті стратегічних досліджень, який надає аналітику та рекомендації для президента РФ Володимира Путіна, Держдуми, Ради Федерації та Ради безпеки РФ.

Зокрема, експерт інституту Олег Неменський звернув увагу на той факт, що польська комісія дійшла до висновку, що авіакатастрофі відбулась не через помилки екіпажу, а через внутрішні вибухи. На його думку, заява про це, в першу чергу, спрямована проти внутрішнього політичного ворога Польщі, а саме головного противника нині діючої влади в країні - партії «Громадянська платформа».

«Таким чином, складається небезпечна ситуація... Якщо вона (правляча партія «Право та справедливість». - «Главком») зможе на засаді висновків комісії усунути своїх головних політичних конкурентів, то стане абсолютним гегемоном всього політичного життя, а Польща перетвориться на країну вождистського типу», - не стримувався у своїх прогнозах він.

Водночас, на думку Неменського, ці висновки також є початком подальшого погіршення відносин Польщі із Росією.

«Ця гра розрахована на довгий період, і нам треба готуватися до нового загострення відносин. Тим паче, що комісію очолив колишній міністр національної оборони Антоній Мацеревич - людина, відома своїми радикальними русофобськими поглядами», - сказав експерт Російського інституту стратегічних досліджень.

Він спрогнозував, що звинувачення у катастрофі будуть стосуватися не тільки колишнього уряду, але й Росії, як співучасниці цього терористичного акту.

«Росію важко звинуватити в тому, що вона заклала міни в цей літак. Проте Росія звинувачуватимуть як пособника, який укриває у себе останки літака, вочевидь, щоби приховати реальні причини катастрофи. Так що, відносини Росії і Польщі безперечно ще більше погіршаться, хоча вони і так в дуже поганому стані», - зазначив Неменський.

Як відомо, на засіданні комісії при Міноборони Польщі з перегляду результатів розслідування аварії Ту-154 колишнього президента країни Леха Качинського у середу, 10 січня, був наданий звіт міжнародного експерта в галузі дослідження авіаційних подій Френка Тейлора. Аналітик дійшов висновків, які суперечать першопочатковій версії трагедії. За його оцінкою, ліве крило літака було зруйноване унаслідок «внутрішнього вибуху», причому джерел детонації було кілька. На відміну від загальноприйнятої версії, на думку експерта, береза, з якою літак зіткнувся під час падіння, не вплинула на «первинне руйнування крила». Комісія окреслила ці твердження як «одні з ключових висновків технічного звіту».

У жовтні 2017 року тодішній міністр оборони Польщі Антоній Мачеревич заявив, що за допомогою бортових самописців був встановлений момент вибуху літака Качинського. А до кінця весни 2018 року, за його словами, повинен бути підготований звіт, який містить інформацію не лише про обставини катастрофи, але й про тих, хто, імовірно, несе відповідальність за трагедію.

Нагадаємо, авіалайнер Ту-154 з польською урядовою делегацією на борту розбився 10 квітня 2010 року. Внаслідок катастрофи загинули всі 86 офіційних осіб, які перебували в літаку, на чолі з Лехом Качинським, а також екіпаж літака. Президент Польщі і низка перших осіб держави прямували на траурні заходи у пам'ять про Катинський розстріл співробітниками НКВС СРСР польських військовослужбовців.

У ході першого розслідування причин катастрофи експерти дійшли висновку, що лайнер зазнав аварії через те, що екіпаж намагався здійснити посадку у густому тумані й зачепив крилом дерево.