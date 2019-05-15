У Путіна почали боротьбу з ряженими військовими

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У міноборони РФ визнали, що «іконостас» часто викликає скептичне ставлення до військових

Військовослужбовці РФ зможуть носити тільки 10 державних орденів і медалей, а також інших відомчих геральдичних знаків

Міністерство оборони Росії розробило нові правила носіння нагород на парадній формі.

Про це повідомляє видання «Известия» з посиланням на джерела у відомстві.

Військовослужбовці зможуть носити тільки 10 державних орденів і медалей, а також інших відомчих геральдичних знаків. На парадній формі не можна буде прикріплювати цивільні нагороди і відзнаки різних громадських організацій. Заборона буде поширюватися на всі випадки носіння форми, включаючи похід в гості.

«У відомстві зазначили, що на мундирі військовослужбовців залишаться тільки ті нагороди, які мають реальну цінність. Чотири або п'ять рядів медалей різного ступеня значимості - так званий «іконостас» - часто викликають скептичне ставлення до військових», - йдеться у повідомленні.

Натомість російські експерти відзначають, що у цієї ініціативи є «негативні наслідки».

«Військовим, які не брали участі в бойових діях і не виконували спеціальних завдань, доведеться носити парадну форму практично без медалей, оскільки у них немає високих державних нагород», - скаржаться в РФ.

До слова, раніше ЗМІ повідомили, що Росія планує до 2020 року набрати мільйон дітей до військової організації «Юнармія».