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    У світі

    У Путіна почали боротьбу з ряженими військовими

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    У міноборони РФ визнали, що&nbsp;&laquo;іконостас&raquo; часто викликає скептичне ставлення до військових - У Путіна почали боротьбу з ряженими військовими
    У міноборони РФ визнали, що «іконостас» часто викликає скептичне ставлення до військових

    Військовослужбовці РФ зможуть носити тільки 10 державних орденів і медалей, а також інших відомчих геральдичних знаків

    Міністерство оборони Росії розробило нові правила носіння нагород на парадній формі.

    Про це повідомляє видання «Известия» з посиланням на джерела у відомстві.

    Військовослужбовці зможуть носити тільки 10 державних орденів і медалей, а також інших відомчих геральдичних знаків. На парадній формі не можна буде прикріплювати цивільні нагороди і відзнаки різних громадських організацій. Заборона буде поширюватися на всі випадки носіння форми, включаючи похід в гості.

    «У відомстві зазначили, що на мундирі військовослужбовців залишаться тільки ті нагороди, які мають реальну цінність. Чотири або п'ять рядів медалей різного ступеня значимості - так званий «іконостас» - часто викликають скептичне ставлення до військових», - йдеться у повідомленні.

    Натомість російські експерти відзначають, що у цієї ініціативи є «негативні наслідки».

    «Військовим, які не брали участі в бойових діях і не виконували спеціальних завдань, доведеться носити парадну форму практично без медалей, оскільки у них немає високих державних нагород», - скаржаться в РФ.

    До слова, раніше ЗМІ повідомили, що Росія планує до 2020 року набрати мільйон дітей до військової організації «Юнармія».

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