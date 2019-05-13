Росія планує до 2020 року набрати мільйон дітей до військової організації «Юнармія» – ЗМІ



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До військової підготовки дітей віком від 3 до 18 років у РФ залучені Міноборони, Міносвіти і науки, ФСБ, МНС, МВС, Слідчий комітет, інші органи державної влади Росії, Російська православна церква

На сьогодні дитяча військова організація «Юнармія» нараховує 500 тис. дітей

У РФ мілітарний рух «Юнармія» нараховує вже понад 500 тисяч дітей. До 9 травня 2020 року цю цифру планується збільшити вдвічі. Про це повідомляє сайт міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm.

«За останні 10 років в Росії збудовано добре організовану і розгалужену систему військової підготовки дітей, що швидко розвивається та охоплює все більше неповнолітніх, включно з дітьми дошкільного віку. Замість пошуку і розвитку талантів у сфері науки, техніки, культури чи гуманітарних дисциплінах, Кремль обирає будувати багатомільйонну армію: здійснює масштабний пошук та відбір рекрутів і готує до майбутніх війн. Станом на 8 травня 2019 року понад 500 тис. дітей вступило до всеросійського мілітарного руху «Юнармія», - йдеться в статті.

Як зазначається, військово-пропагандистська робота охоплює не лише російських дітей, а й дітей, що проживають на окупованих територіях, а також дітей з країн-союзниць Росії (Білорусь, Сербія). «Така мілітаризація становить загрозу, як для самих неповнолітніх, так і для країн, що вже стали чи є потенційними цілями російської агресії», - зазначають автори статті.

На даний момент до військової підготовки дітей віком від 3 до 18 років у Росії залучені Міноборони, Міносвіти і науки, ФСБ, МНС, МВС, Слідчий комітет, інші органи державної влади Росії, Російська Православна Церква (РПЦ), різноманітні парамілітарні організації.

За інформацією InformNapalm, на початку березня 2019 року Міноборони РФ оголосило про плани відкрити більше 500 центрів «Юнармії» по всій країні на базі будинків офіцерів та центрів військово-патріотичного виховання.

Згідно з планом, фінансування, відкриття та діяльність таких центрів буде забезпечуватися Міністерством оборони РФ. Крім того, заступник міністра оборони РФ, начальник головного військово-політичного управління збройних сил РФ Андрій Картаполов заявив, що «Юнармія» в 2019 році має з'явитися в усіх школах Росії - близько 42 тис. шкіл.

Міноборони РФ також в середині лютого 2019 року поставило перед підприємствами військово-промислового комплексу (ВПК) завдання з розвитку «Юнармії»: створити на кожному підприємстві загони «Юнармії» та організувати військово-патріотичні секції та клуби.

У виданні наголошують, що зростає не лише кількість членів «Юнармії», а й розширюється її структура. Так в кінці 2017 року в складі «Юнармії» з'явився «Юнфлот». «Члени «Юнармії» проходять заняття з різних військових дисциплін, знайомляться з бойовою технікою, стріляють з автоматичної зброї, стрибають з парашутами, виїздять на різноманітні військові збори в табори та на полігони. Військова підготовка юнармійців здійснюється як у вільний від основних шкільних занять час, так і замість них», - повідомляється в матеріалі.

Втім «Юнармія» – це лише незначна частина комплексної системи військового виховання неповнолітніх. Масштаби залучення російських дітей до військової підготовки значно ширші. Мілітаризація швидкими темпами охоплює не лише дітей в школах, але й дитячих садочках. Зовсім маленьких дітей привчають співати воєнні пісні, малювати та моделювати військову техніку, грати у військові ігри.