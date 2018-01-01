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    Протести у РФ: суд арештував чергового соратника Навального

    Данилова визнали винним у повторному порушенні порядку проведення акції
    Суд у російському Липецьку заарештував на 20 діб координатора місцевого штабу опозиціонера Олексія Навального Іллю Данилова. Про це повідомляють співробітники штабу в соціальних мережах. Данилова визнали винним у повторному порушенні порядку проведення акції. Прихильники Навального заявили, що рішення суду буде оскаржене, а штаб продовжить свою
    • Сьогодні, 19:10
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    &laquo;Страйк виборців&raquo; у Росії
    «Страйк виборців» у Росії

    Данилова визнали винним у повторному порушенні порядку проведення акції

    Суд у російському Липецьку заарештував на 20 діб координатора місцевого штабу опозиціонера Олексія Навального Іллю Данилова. Про це повідомляють співробітники штабу в соціальних мережах.

    Данилова визнали винним у повторному порушенні порядку проведення акції. Прихильники Навального заявили, що рішення суду буде оскаржене, а штаб продовжить свою роботу.

    Опозиціонер Олексій Навальний закликав до «страйку виборців» після того, як йому відмовили в реєстрації кандидатом на президентських виборах у Росії.

    Акції 28 січня пройшли в десятках міст країни, в них брали участь тисячі людей. Трансляцію з протестів подивилися понад півтора мільйона людей. По всій країні були затримані 350 активістів.

    Нагадаємо, 31 січня на 30 діб був заарештований Денис Михайлов, координатор штабу Навального в Санкт-Петербурзі. Крім того, до п’яти діб арешту була засуджена речниця опозиціонера Олексія Навального Кіра Ярмиш і до восьми діб арешту – інший соратник опозиціонера, ведучий YouTube-каналу «Навальний Live» Руслан Шаведдінов. Симоновський суд Москви визнав їх винними за статтею про порушення правил проведення мітингу через висвітлення акцій на підтримку «страйку виборців».

    Джерело: Радіо Свобода

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