Протести у РФ: суд арештував чергового соратника Навального

Данилова визнали винним у повторному порушенні порядку проведення акції

Суд у російському Липецьку заарештував на 20 діб координатора місцевого штабу опозиціонера Олексія Навального Іллю Данилова. Про це повідомляють співробітники штабу в соціальних мережах. Данилова визнали винним у повторному порушенні порядку проведення акції. Прихильники Навального заявили, що рішення суду буде оскаржене, а штаб продовжить свою



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«Страйк виборців» у Росії

Данилова визнали винним у повторному порушенні порядку проведення акції

Суд у російському Липецьку заарештував на 20 діб координатора місцевого штабу опозиціонера Олексія Навального Іллю Данилова. Про це повідомляють співробітники штабу в соціальних мережах.

Данилова визнали винним у повторному порушенні порядку проведення акції. Прихильники Навального заявили, що рішення суду буде оскаржене, а штаб продовжить свою роботу.

Опозиціонер Олексій Навальний закликав до «страйку виборців» після того, як йому відмовили в реєстрації кандидатом на президентських виборах у Росії.

Акції 28 січня пройшли в десятках міст країни, в них брали участь тисячі людей. Трансляцію з протестів подивилися понад півтора мільйона людей. По всій країні були затримані 350 активістів.

Нагадаємо, 31 січня на 30 діб був заарештований Денис Михайлов, координатор штабу Навального в Санкт-Петербурзі. Крім того, до п’яти діб арешту була засуджена речниця опозиціонера Олексія Навального Кіра Ярмиш і до восьми діб арешту – інший соратник опозиціонера, ведучий YouTube-каналу «Навальний Live» Руслан Шаведдінов. Симоновський суд Москви визнав їх винними за статтею про порушення правил проведення мітингу через висвітлення акцій на підтримку «страйку виборців».

Джерело: Радіо Свобода