У Римі пройшла найбільша за останні чотири роки акція протесту



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Під час акції протесту не було зареєстровано ніяких інцидентів із застосуванням насильства

Протестувальники вимагали від уряду реального зростання економіки

Сотні тисяч демонстрантів зібралися у Римі на акцію протесту, вимагаючи від уряду більш рішучої орієнтації на економічне зростання країни.

Про це повідомляє AFP.

«У суботу сотні тисяч людей зібралися у Римі на протест на чолі з профспілками, вимагаючи від популістського уряду політики, орієнтованої на економічне зростання», - йдеться у повідомленні.

Відзначається, що акція стала найбільшим протестом за останні чотири роки.

Демонстранти звинувачують уряд Італії у недостатній рішучості при проведенні соціально-економічних реформ. Вони вимагають виділити більше коштів на програми збільшення зайнятості та на пенсійну систему, а також критикують владу за загрозу рецесії.

Для того, щоб доставити учасників демонстрації з інших регіонів Італії, профспілки виділили 12 спецпоїздів, чартерні лоу-кост авіарейси і близько 1300 автобусів.

Підкреслюється, що під час акції протесту не було зареєстровано ніяких інцидентів із застосуванням насильства.

Як відомо, у четвертому кварталі 2018 року італійська економіка скоротилася через уповільнення експорту, що призвело економіку країни до технічної рецесії та посилило бюджетні проблеми уряду.

До слова, 9 лютого у Парижі та інших французьких містах тринадцяту суботу проводяться акції протесту «жовтих жилетів».

Джерело: Укрінформ