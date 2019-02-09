У Римі пройшла найбільша за останні чотири роки акція протесту
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Протестувальники вимагали від уряду реального зростання економіки
Сотні тисяч демонстрантів зібралися у Римі на акцію протесту, вимагаючи від уряду більш рішучої орієнтації на економічне зростання країни.
Про це повідомляє AFP.
«У суботу сотні тисяч людей зібралися у Римі на протест на чолі з профспілками, вимагаючи від популістського уряду політики, орієнтованої на економічне зростання», - йдеться у повідомленні.
Відзначається, що акція стала найбільшим протестом за останні чотири роки.
Демонстранти звинувачують уряд Італії у недостатній рішучості при проведенні соціально-економічних реформ. Вони вимагають виділити більше коштів на програми збільшення зайнятості та на пенсійну систему, а також критикують владу за загрозу рецесії.
These are ITALIANS!!!!!!— ks #facciamorete #FPHD (@ksnt63) 9 февраля 2019 г.
grandi!
#FPHD #facciamorete pic.twitter.com/nNQPW4e0NW
Для того, щоб доставити учасників демонстрації з інших регіонів Італії, профспілки виділили 12 спецпоїздів, чартерні лоу-кост авіарейси і близько 1300 автобусів.
Підкреслюється, що під час акції протесту не було зареєстровано ніяких інцидентів із застосуванням насильства.
Як відомо, у четвертому кварталі 2018 року італійська економіка скоротилася через уповільнення експорту, що призвело економіку країни до технічної рецесії та посилило бюджетні проблеми уряду.
До слова, 9 лютого у Парижі та інших французьких містах тринадцяту суботу проводяться акції протесту «жовтих жилетів».
Джерело: Укрінформ