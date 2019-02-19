У Римі загорівся аеропорт



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Поліція з'ясовує причини загоряння

Усі пасажири і персонал були евакуйовані

Сьогодні вранці у столиці Італії Римі загорівся аеропорт Чампіно. Про це повідомляє La Repubblica.

Як зазначається, на місце інциденту прибули співробітники правоохоронних органів і пожежники.

«Усі пасажири і персонал були евакуйовані», - йдеться у повідомленні видання.

На цей момент рейси скасовані. Деякі рейси довелося перенаправити в аеропорт Фьюмічіно.

Поліція з'ясовує причини пожежі. За попередніми даними, в результаті інциденту ніхто не постраждав.

Раніше повідомлялося про пожежу в міжнародному аеропорту Франкфурта.