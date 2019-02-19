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    У світі

    У Римі загорівся аеропорт

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    Поліція з'ясовує причини загоряння - У Римі загорівся аеропорт
    Поліція з'ясовує причини загоряння

    Усі пасажири і персонал були евакуйовані

    Сьогодні вранці у столиці Італії Римі загорівся аеропорт Чампіно.  Про це повідомляє La Repubblica.

    Як зазначається, на місце інциденту прибули співробітники правоохоронних органів і пожежники.

    «Усі пасажири і персонал були евакуйовані», - йдеться у повідомленні видання. 

    На цей момент рейси скасовані. Деякі рейси довелося перенаправити в аеропорт Фьюмічіно. 

    Поліція з'ясовує причини пожежі. За попередніми даними, в результаті інциденту ніхто не постраждав.

    Раніше повідомлялося про пожежу в міжнародному аеропорту Франкфурта.

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