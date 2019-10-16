У Росії будуть трансплантувати людям органи від тварин



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На першому етапі буде проведена перебудова генома свині, потім цю ж роботу проведуть з яванськими макаками

Генетично виведені тварини отримають людські гени, які дозволять отримати максимально адаптовані для людини матеріали

У Росії у найближчі кілька років з'являться генетично модифіковані тварини, органи яких будуть спеціально вирощувати для подальшої трансплантації людям. У проекті зі створення генетично модифікованих тварин для потреб трансплантації братимуть участь фахівці Московського фізико-технічного інституту (МФТІ) і китайські вчені.

Зазначається, що генетично виведені тварини отримають людські гени, які дозволять отримати максимально адаптовані для людини матеріали.

Органи тварин не будуть сприйматися людським організмом як чужорідні і не викличуть відторгнення імунітетом.

Уточнюється, що на першому етапі буде проведена перебудова генома свині, потім цю ж роботу проведуть з яванськими макаками.

У МФТІ заявили, що вже вдалося отримати понад десять ліній гуманізувати свиней, що несуть необхідні модифікації в геномі, але поки їх будуть застосовувати для тестування нових ліків.

«Нам важливо уникнути під час пересадки надшвидкої реакції відторгнення. Надалі можна буде виростити орган, що складається з людських тканин, всередині тіла тварини», - пояснив керівник лабораторії геномної інженерії МФТІ Павло Волчков.

Раніше міністр охорони здоров'я Вероніка Скворцова повідомила, що в Росії число людей, що живуть з пересадженими органами, досягло 16,5 тисячі. «За останні роки число трансплантацій збільшилася в 3,3 рази. А число людей, які живуть з пересадженими органами, - в 4,5 рази», - уточнила вона.