У Росії екоактивісти мітингували на захист озера Байкал



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Під електронною петицією проти будівництва підписались сотні тисяч людей Фото: Радіо Свобода

Приводом для акції стали наміри звести на березі найглибшого озера на Землі заводу з розливу води

У російському Іркутську пройшла акція «За чистий Байкал». За різними даними, на вулиці вийшли від 500 до тисячі осіб.

Приводом для акції стали наміри звести на березі найглибшого озера на Землі заводу з розливу води. Під електронною петицією проти цього будівництва підписались сотні тисяч людей.

Крім заводу, на мітингу говорили про інші проблеми Байкалу: вирубування лісів, відсутність очисних споруд у населених пунктах на березі озера, скидання відходів з кораблів прямо в акваторію та інші.

За словами організаторів, різні акції на захист Байкалу відбуваються у Москві, Санкт-Петербурзі, Казані, Красноярську, Сургуті, Томську, Омську, Самарі, а також в інших країнах.

Джерело: Радіо Свобода