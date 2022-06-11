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    Соціум

    У Росії горить військова частина (відео)

    Над військовою частиною в РФ стоїть стовп диму - У Росії горить військова частина (відео)
    Над військовою частиною в РФ стоїть стовп диму
    фото: скріншот із відео

    У військовій частині сталися вибухи

    У суботу, 11 червня, близько 6 години виникла пожежа у військовій частині в місті Клинці Брянської області РФ.

    За інформацією місцевих мешканців у соцмережах, близько 6:00 пролунав сильний вибух, а потім ще три менш гучні. Після цього спалахнула сильна пожежа на складі військової техніки.

    Постраждала військова техніка, що прибула на ремонт після боїв в Україні.

    Пожежу гасять 9 машин рятувальників.

    За інформацією від співробітників МНС РФ, на місці події уламків снарядів не виявлено. «Про що можна зробити висновок, що мінометного обстрілу з боку українського кордону не було!! А також обстрілу з безпілотника не було», – йдеться в телеграм-каналі «Подслушано Клинцы».

    Місто Клинці знаходиться у 50 км від кордону з Україною.

    Нагадаємо, нещодавно на Далекому Сході Росії невідомий спробував підпалити військомат, який охоплює два райони Владивостока.

    Із початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну аналогічні інциденти зафіксовані в Удмуртії, Мордовії, Рязанській, Свердловській, Іванівській областях, Москві, Підмосков'ї, Омську, Нижньовартовську та Воронежі. Загалом уже відомо про близько 20 таких підпалів.

    Теги: пожежа росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    У Росії горить військова частина (відео)