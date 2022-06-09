У Владивостоці чоловік намагався підпалити військомат

У Росії останнім часом «палає»

На Далекому Сході Росії невідомий спробував підпалити військомат, який охоплює два райони Владивостока. Про це повідомляє Телеграм-канал Minval.

«Мешканець Владивостока підійшов до військкомату Ленінського та Фрунзенського районів, облив ганчірку пальним, підпалив та кинув до дверей. Це вже 18-й підпал військкоматів на території Росії та анексованого Криму з початку вторгнення РФ в Україну», – йдеться у повідомленні.

ЗМІ повідомляють, що пожежу було досить швидко ліквідовано і від неї постраждало лише облицювання будівлі.

З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну аналогічні інциденти зафіксовані в Удмуртії, Мордовії, Рязанській, Свердловській, Іванівській областях, Москві, Підмосков'ї, Омську, Нижньовартовську та Воронежі. Загалом уже відомо про 18 таких випадків.

Нагадаємо, днями невідомі намагалися підпалити військкомат у Сімферополі (відео).

Раніше у російському місті Щелкове Московської області невідомі підпалили будівлю військового комісаріату.

Нагадаємо, 13 травня вночі в Росії невідомі кинули кілька «коктейлів Молотова» в будівлю військкомату Центрального округу Омська.

Як повідомлялося, ввечері 8 травня в Череповці Вологодської області невідомі підпалили військкомат «коктейлями Молотова». Перед цим у Нижньовартовську у будівлю військкомату кинули пляшки з «коктейлями Молотова».