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    Соціум

    У Владивостоці чоловік намагався підпалити військомат

    Загалом уже відомо про 18 випадків підпалів - У Владивостоці чоловік намагався підпалити військомат
    Загалом уже відомо про 18 випадків підпалів
    фото з відкритих джерел

    У Росії останнім часом «палає»

    На Далекому Сході Росії невідомий спробував підпалити військомат, який охоплює два райони Владивостока. Про це повідомляє Телеграм-канал Minval.

    «Мешканець Владивостока підійшов до військкомату Ленінського та Фрунзенського районів, облив ганчірку пальним, підпалив та кинув до дверей. Це вже 18-й підпал військкоматів на території Росії та анексованого Криму з початку вторгнення РФ в Україну», – йдеться у повідомленні.

    ЗМІ повідомляють, що пожежу було досить швидко ліквідовано і від неї постраждало лише облицювання будівлі.

    З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну аналогічні інциденти зафіксовані в Удмуртії, Мордовії, Рязанській, Свердловській, Іванівській областях, Москві, Підмосков'ї, Омську, Нижньовартовську та Воронежі. Загалом уже відомо про 18 таких випадків.

    Нагадаємо, днями невідомі намагалися підпалити військкомат у Сімферополі (відео).

    Раніше у російському місті Щелкове Московської області невідомі підпалили будівлю військового комісаріату.

    Нагадаємо, 13 травня вночі в Росії невідомі кинули кілька «коктейлів Молотова» в будівлю військкомату Центрального округу Омська.

    Як повідомлялося, ввечері 8 травня в Череповці Вологодської області невідомі підпалили військкомат «коктейлями Молотова». Перед цим у Нижньовартовську у будівлю військкомату кинули пляшки з «коктейлями Молотова».

    Теги: росія окупанти ЗМІ війна військомат Україна чоловік окупація #stoprussia
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    У Владивостоці чоловік намагався підпалити військомат