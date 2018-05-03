У Росії перекрили дорогу через підвищення тарифів ЖКГ

На мітинг біля компанії «Волгаэнергосбыт» вийшли близько 300 осіб

Жителі російського міста Нижній Новгород вийшли на акцію протесту проти підвищення тарифів ЖКГ і перекрили проспект. Як повідомило місцеве видання «NN.ru», дорогу біля будівлі компанії «Волгаэнергосбыт» зайняла вантажівка з причепом. Присутні заявили, що також готують народне зібрання, тому що з ними відмовляються говорити



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На мітинг біля компанії «Волгаэнергосбыт» вийшли близько 300 осіб

Жителі російського міста Нижній Новгород вийшли на акцію протесту проти підвищення тарифів ЖКГ і перекрили проспект. Як повідомило місцеве видання «NN.ru», дорогу біля будівлі компанії «Волгаэнергосбыт» зайняла вантажівка з причепом.

Присутні заявили, що також готують народне зібрання, тому що з ними відмовляються говорити в керівництві комунальної служби. На мітинг біля компанії «Волгаэнергосбыт» вийшли близько 300 осіб, але співробітники компанії поки до них не вийшли.

Прес-секретар АТ «Волгаэнергосбыт» Тимофій Кондратов відзначив, що це не перший випадок, коли містянам приходять скориговані рахунки за ЖКГ.

«Подібна процедура завжди викликає невдоволення громадян, «хвиля обурення» в інших районах (де коригування в квитанціях сталася раніше - прим. ред.) міста вже вщухла», - сказав Кондратов.

У кінці квітня жителі Нижнього Новгорода отримали квитанції за опалення з сумами доплати від 1,5 до 12 тисяч рублів (633-5063 грн). 1 травня на сайті «Волгаенергосбита» з'явилося попередження про підвищення тарифів «з урахуванням фактичних свідчень [загальнобудинкових] приладів обліку».

Джерело: tjournal.ru