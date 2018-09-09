У Росії – вибори. Голосують, зокрема, щодо нового мера Москви



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У Москві в єдиний день голосування обиратимуть мера міста

На Чукотці 9 вересня в 08:00 за місцевим часом (8 вересня 23:00 за Києвом) відкрилися виборчі дільниці. Це дало старт єдиному дню голосування в Росії. Жителі Чукотського автономного округу РФ вибирають губернатора. За цей пост поборються чотири кандидати.

Всього вибори глав регіонів в єдиний день голосування пройдуть в 26 суб'єктах Росії. Це Хабаровський, Приморський, Красноярський і Алтайський краї, Амурська, Володимирська, Воронезька, Івановська області. Крім цього, губернатора обиратимуть в Кемеровській, Новосибірській, Псковській, Московській та інших областях. У ряді випадків це будуть дострокові вибори глав регіонів, в інших - планові, де термін повноважень чинного керівника закінчується цієї осені.

У ряді регіонів пройдуть вибори депутатів до місцевих законодавчих органів, а також додаткові вибори депутатів Державної думи по одномандатних виборчих округах.

У Москві в єдиний день голосування обиратимуть мера міста. На цей пост претендують п'ятеро людей. Це діючий мер Сергій Собянін (самовисування), Вадим Кумін (КПРФ), Михайло Дегтярьов (ЛДПР), Ілля Свиридов («Справедлива Росія»), Михайло Балакін («Союз городян»). Виборчі дільниці в Москві відкриються о 08:00, закриються - о 22.00.

Нагадаємо, у Центральній виборчій комісії Грузії завершилася процедура подачі кандидатами заявок для участі в запланованих на 28 жовтня президентських виборах - заявки на участь у виборах подали близько 50 кандидатів.

Джерело: РБК