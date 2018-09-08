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    Півсотні кандидатів подали заявки на участь у президентських виборах в Грузії

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    Прапори Грузії - Півсотні кандидатів подали заявки на участь у президентських виборах в Грузії
    Прапори Грузії

    Вибори президента у Грузії відбудуться 28 жовтня

    У Центральній виборчій комісії Грузії завершилася процедура подачі кандидатами заявок для участі в запланованих на 28 жовтня президентських виборах - заявки на участь у виборах подали близько 50 кандидатів.

    Відповідно до подальших процедур, кандидати в президенти повинні до 18 вересня передати до ЦВК підписи понад 25 тисяч громадян, які їх підтримують. Після цього, до 28 вересня в ЦВК офіційно будуть зареєстровані кандидати у президенти.

    У ЦВК відзначили, що на сьогоднішній день офіційно зареєстровано чотири кандидати в президенти.

    Правляча партія «Грузинська мрія» не представила свого кандидата для участі у виборах. За заявою лідерів партії, таке рішення було прийнято «для розвитку і поглиблення демократичних процесів». Зокрема, правляча партія має конституційну більшість в парламенті та більшість в органах місцевого самоврядування. «Грузинська мрія» сформувала уряд і участь в президентських виборах її кандидата означало б його беззастережну перемогу в них.

    Напередодні лідер грузинської опозиційної партії «Демократичний рух - Єдина Грузія», екс-спікер парламенту Ніно Бурджанадзе заявила про відмову брати участь у президентських виборах, назвавши їх «фарсом».

    До слова, напередодні фаворита президентських виборів в Бразилії поранили ножем на зустрічі з виборцями

    Джерело: Інтерфакс-Україна

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