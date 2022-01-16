У Росії заарештували шістьох хакерів REvil

Учасникам хакерського угруповання може загрожувати до семи років позбавлення волі

У Москві Тверський районний суд заарештував на два місяці ще шістьох учасників угрупування хакерів REvil. Про це повідомляє DW.

Затриманим було пред'явлено звинувачення за кримінальною статтею про неправомірний обіг коштів платежів.

За законодавством РФ їм може загрожувати до семи років позбавлення волі зі штрафом до 1 млн рублів.

За даними ФСБ, рейди проти членів REvil проводилися у Москві, Санкт-Петербурзі, Московській, Ленінградській та Липецькій областях.

Обшуки пройшли в 25 місцях перебування 14 членів угруповання, вилучено понад 426 млн рублів (4,8 млн євро), у тому числі в криптовалюті, 600 тис. доларів, 500 тис. євро, а також комп'ютерна техніка та 20 преміум-автомобілів.

Хакери REvil імовірно відповідали за атаки на бразильську компанію JBS S.A – одного з найбільших у світі виробників м'ясної продукції. Крім того, угруповання підозрюють у причетності до кібернападу на американського постачальника IT-послуг Kaseya влітку 2021 року. Діяльність REvil пов'язували переважно з кіберзлочинцями у РФ.

Росія не видасть Сполученим Штатам тих хакерів, які мають російське громадянство, повідомило агентство «Інтерфакс» з посиланням на неназваного співрозмовника. Чи є серед затриманих іноземних громадян, не уточнюється.

Як повідомлялося, глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель засудив кібератаки проти сайтів українських державних установ та заявив, що комітет ЄС з питань політики та безпеки, а також кіберпідрозділи зустрінуться, аби обговорити, як відреагувати та допомогти Києву.