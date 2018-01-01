У Росії запропонували створити «міністерство самотності»

Ідея, зокрема, з міністерством щастя в Росії вже зазнала поразки

Російський політик Валентина Матвієнко назвала самотність однією з найбільших проблем сучасного суспільства і запропонувала створити спеціальне міністерство, яке буде її вирішувати. «На тлі сучасного розвитку суспільства самотність є однією з найбільших проблем для людини - емоційних, моральних. <...> Я вже пропонувала міністерство



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Фото: Коммерсантъ Валентина Матвієнко

Ідея, зокрема, з міністерством щастя в Росії вже зазнала поразки

Російський політик Валентина Матвієнко назвала самотність однією з найбільших проблем сучасного суспільства і запропонувала створити спеціальне міністерство, яке буде її вирішувати.

«На тлі сучасного розвитку суспільства самотність є однією з найбільших проблем для людини - емоційних, моральних. <...> Я вже пропонувала міністерство щастя, якось не дуже підтримують мене. Ну ось, на черзі міністерство самотності», - заявила Матвієнко.

Раніше прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей оголосила про призначення міністра з питань самотності.

Відомство з'явилося після дослідження, яке показало, що від самотності страждає кожен сьомий британець незалежно від статі, віку, соціального стану та раси.