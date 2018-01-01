  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
    У світі

    У Росії запропонували створити «міністерство самотності»

    Ідея, зокрема, з міністерством щастя в Росії вже зазнала поразки
    Російський політик Валентина Матвієнко назвала самотність однією з найбільших проблем сучасного суспільства і запропонувала створити спеціальне міністерство, яке буде її вирішувати. «На тлі сучасного розвитку суспільства самотність є однією з найбільших проблем для людини - емоційних, моральних. <...> Я вже пропонувала міністерство
    • Сьогодні, 11:48
    • Розсилка
    Валентина Матвієнко
    Фото: Коммерсантъ
    Валентина Матвієнко

    Ідея, зокрема, з міністерством щастя в Росії вже зазнала поразки

    Російський політик Валентина Матвієнко назвала самотність однією з найбільших проблем сучасного суспільства і запропонувала створити спеціальне міністерство, яке буде її вирішувати.

    «На тлі сучасного розвитку суспільства самотність є однією з найбільших проблем для людини - емоційних, моральних. <...> Я вже пропонувала міністерство щастя, якось не дуже підтримують мене. Ну ось, на черзі міністерство самотності», - заявила Матвієнко.

    Читайте також

    Раніше прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей оголосила про призначення міністра з питань самотності.

    Відомство з'явилося після дослідження, яке показало, що від самотності страждає кожен сьомий британець незалежно від статі, віку, соціального стану та раси.

    Читайте також
    Росія Тереза Мей
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ