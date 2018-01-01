У Британії призначили міністра для самотніх людей

За даними Британського Червого Хреста, понад дев'ять мільйонів осіб у країні завжди або часто відчувають себе самотніми

Прем’єр-міністр Британії Тереза Мей призначила першого в країні міністра у справах самотності. Про це повідомляє Evening Standard. [READ_MORE] Цю посаду обійматиме парламентський заступника міністра з питань спорту та громадянського суспільства Трейсі Крауч. «Для дуже багатьох людей самотність - це сумна реальність



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Трейсі Крауч обіймає посаду заступника міністра з питань спорту та громадянського суспільства

За даними Британського Червого Хреста, понад дев'ять мільйонів осіб у країні завжди або часто відчувають себе самотніми

Прем’єр-міністр Британії Тереза Мей призначила першого в країні міністра у справах самотності.

Про це повідомляє Evening Standard.

Цю посаду обійматиме парламентський заступника міністра з питань спорту та громадянського суспільства Трейсі Крауч.

«Для дуже багатьох людей самотність - це сумна реальність сучасного життя. Я хочу протистояти цьому виклику для нашого суспільства і вжити заходів для вирішення проблеми самотності, яку переживають літні люди, опікуни і ті, хто втратив близьких – тобто люди, якими ні з ким поговорити, ні з ким поділитися своїми думками та досвідом», - заявила Тереза Мей.

За даними Британського Червого Хреста, понад дев'ять мільйонів осіб у країні завжди або часто відчувають себе самотніми. 200 тисяч людей похилого віку не розмовляли з друзями або родичем більш ніж місяць. 85% молодих людей з обмеженими можливостями почуваються самотніми.

Британскька прем’єрка створила пост «міністра з самотності» в міністерстві охорони здоров'я за рекомендацією парламентської комісії з питань боротьби з самотністю.

Управління національної статистики допоможе розробити метод вимірювання самотності. Також буде створений фонд для того, щоб уряд і благодійні організації могли знайти інноваційні шляхи вирішення цієї проблеми у всіх вікових групах і спільнотах.