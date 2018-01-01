У Британії призначили міністра для самотніх людей
- Сьогодні, 15:35
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За даними Британського Червого Хреста, понад дев'ять мільйонів осіб у країні завжди або часто відчувають себе самотніми
Прем’єр-міністр Британії Тереза Мей призначила першого в країні міністра у справах самотності.
Про це повідомляє Evening Standard.
Цю посаду обійматиме парламентський заступника міністра з питань спорту та громадянського суспільства Трейсі Крауч.
«Для дуже багатьох людей самотність - це сумна реальність сучасного життя. Я хочу протистояти цьому виклику для нашого суспільства і вжити заходів для вирішення проблеми самотності, яку переживають літні люди, опікуни і ті, хто втратив близьких – тобто люди, якими ні з ким поговорити, ні з ким поділитися своїми думками та досвідом», - заявила Тереза Мей.
За даними Британського Червого Хреста, понад дев'ять мільйонів осіб у країні завжди або часто відчувають себе самотніми. 200 тисяч людей похилого віку не розмовляли з друзями або родичем більш ніж місяць. 85% молодих людей з обмеженими можливостями почуваються самотніми.
Британскька прем’єрка створила пост «міністра з самотності» в міністерстві охорони здоров'я за рекомендацією парламентської комісії з питань боротьби з самотністю.
Управління національної статистики допоможе розробити метод вимірювання самотності. Також буде створений фонд для того, щоб уряд і благодійні організації могли знайти інноваційні шляхи вирішення цієї проблеми у всіх вікових групах і спільнотах.