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    У Росії згорів цирк разом з тваринами

    Загинуло близько 30 видів тварин, в тому числі ведмідь і пантера
    У Росії, в Бурятії, згорів пересувний цирк, в якому було близько 30 видів тварин. Про це повідомляє сайт «Информ Полис» з посиланням на управління МНС у Бурятії. Пожежа сталася 4 лютого о 4:40 ранку за місцевим часом. Спочатку власниця цирку намагалася загасити його сама за допомогою двох вогнегасників. МНС викликав
    • Сьогодні, 16:29
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    Ілюстративне фото з відкритих джерел

    Загинуло близько 30 видів тварин, в тому числі ведмідь і пантера

    У Росії, в Бурятії, згорів пересувний цирк, в якому було близько 30 видів тварин. Про це повідомляє сайт «Информ Полис» з посиланням на управління МНС у Бурятії.

    Пожежа сталася 4 лютого о 4:40 ранку за місцевим часом. Спочатку власниця цирку намагалася загасити його сама за допомогою двох вогнегасників. МНС викликав охоронець виробничої бази, біля якої стояв цирк. Пожежу загасили о 5:25 за місцевим часом.

    Причиною пожежі було коротке замикання в фургоні з тваринами, припускають в МНС.

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    «Вони намагалися зігріти їх обігрівачем, простягнувши з бази кабель. Швидше за все, сталося перевантаження», — сказав співробітник МНС у Бурятії Антон Сибіряков.

    Хазяйка цирку відмовилася розповісти, яких тварин вона тримала і скільки їх було. За словами охоронця бази, який викликав пожежників, у фургоні було близько 30 видів тварин, в тому числі ведмідь і пантера.

    Зазначається, що коли пожежа почалася, власниця не наважилася відкрити фургон і випустити тварин: вона злякалася хижаків. Після ліквідації пожежі перед рятувальниками постала жахлива картина. Тварини в клітинах були повністю обвуглені, розпізнати, що за тварини, було вже неможливо.

     

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