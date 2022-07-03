У російській столиці горить «Москва-Сіті» (відео)
У Москві горить одна з споруд багатофункціонального житлового комплексу Capital Towers
Ввечері 3 липня в діловому районі Москви (РФ) під назвою Москва-сіті загорілася одна з елітних висотних будівель. За інформацією московських телеграм-каналів, йдеться про Capital Towers.
У Москві горить одна з споруд багатофункціонального житлового комплексу Capital Towers, що складається з трьох веж заввишки 295 метрів.
Комплекс розташований поблизу ділового центру Москва-Сіті. Усі три вежі мають свої назви: River Tower, City Tower та Park Tower. Однак зараз невідомо, в якій саме почалася пожежа.
«Попередньо, спалах почався на 55 поверсі вежі Capital Towers. На місці працюють пожежники», – зазначає ТГ-канал 112.
RusNews, своєю чергою, каже про загоряння на даху.
Чорний дим від Capital Towers помітно здалеку.
Зазначається, що це нібито недобудований хмарочос.
Поруч чутно сирені машин рятувальників.