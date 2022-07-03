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    Соціум

    У російській столиці горить «Москва-Сіті» (відео)

    Горить хмарочос у &laquo;Москва-Сіті&raquo;, пожежа почалася на 55 поверсі - У російській столиці горить «Москва-Сіті» (відео)
    Горить хмарочос у «Москва-Сіті», пожежа почалася на 55 поверсі
    фото з відкритих джерел

    У Москві горить одна з споруд багатофункціонального житлового комплексу Capital Towers

    Ввечері 3 липня в діловому районі Москви (РФ) під назвою Москва-сіті загорілася одна з елітних висотних будівель. За інформацією московських телеграм-каналів, йдеться про Capital Towers.

    У Москві горить одна з споруд багатофункціонального житлового комплексу Capital Towers, що складається з трьох веж заввишки 295 метрів.

    Комплекс розташований поблизу ділового центру Москва-Сіті. Усі три вежі мають свої назви: River Tower, City Tower та Park Tower. Однак зараз невідомо, в якій саме почалася пожежа.

    «Попередньо, спалах почався на 55 поверсі вежі Capital Towers. На місці працюють пожежники», – зазначає ТГ-канал 112.

    RusNews, своєю чергою, каже про загоряння на даху.

    Чорний дим від Capital Towers помітно здалеку.

    Зазначається, що це нібито недобудований хмарочос.

    Поруч чутно сирені машин рятувальників.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    У російській столиці горить «Москва-Сіті» (відео)