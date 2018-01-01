У Румунії мітингують на підтримку антикорупційного управління

Люди не підтримують владу через тиск на антикорупційні органи країни

У Бухаресті та кількох містах Румунії в неділю пройшли мітинги на підтримку Національного антикорупційного управління країни (DNA) та його голови Лаури Ковеші. Про це повідомляє видання Stirileprotv. У столиці, незважаючи на снігопад та мороз, більше чотирьох тисяч людей вийшли на центральну площу Перемоги з антиурядовими гаслами. Маніфестанти



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Люди не підтримують владу через тиск на антикорупційні органи країни

У Бухаресті та кількох містах Румунії в неділю пройшли мітинги на підтримку Національного антикорупційного управління країни (DNA) та його голови Лаури Ковеші. Про це повідомляє видання Stirileprotv.

У столиці, незважаючи на снігопад та мороз, більше чотирьох тисяч людей вийшли на центральну площу Перемоги з антиурядовими гаслами.

Маніфестанти вимагають відставки міністра юстиції, який хоче звільнити голову антикорупційного управління.

Акції протесту пройшли також в Араді, Клужі, Брашові та інших великих містах, а також за межами Румунії – у Відні, Мілані, Дубліні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент Румунії Клаус Йоханіс відзначив роботу головного антикорупційного прокурора країни Лаури Кодруци Кевеші.

Всього з часу початку роботи DNA в 2006 році до 70 членів парламенту країни постали перед судом. На сьогодні спікери обох палат парламенту Румунії проходять по двом окремим справам. Із приходом на посаду Лаури Кодруци Кевеші кількість розслідувань значно зросла, що викликало позитивну оцінку із боку Брюсселя.