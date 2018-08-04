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    У світі

    У Румунії зіткнулися два легкомоторні літаки, загинув пілот

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    Два легкомоторні літаки, що зіштовхнулись - У Румунії зіткнулися два легкомоторні літаки, загинув пілот
    Фото: agerpres.ro
    Два легкомоторні літаки, що зіштовхнулись

    Літаки здійснювали тренувальний політ

    У Румунії в регіоні Сучави зіткнулися два легкомоторні літаки, унаслідок чого один пілот загинув, а ще один потрапив до лікарні з тяжкими травмами.

    Про це повідомляє Agerpres.

    Зазначається, що літаки здійснювали тренувальний політ, готуючись до участі в авіашоу, яке мало відбутися в аеропорту імені Штефана Великого у місті Сучава.

    На місці інциденту працюють рятувальники і спеціальна слідча бригада.

    Нагадаємо, у Красноярському краї РФ під час аварії вертольота Мі-8 загинули 18 осіб, які були на борту.

    Джерело: Громадське

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