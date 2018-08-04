У Румунії зіткнулися два легкомоторні літаки, загинув пілот
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Фото: agerpres.ro
Два легкомоторні літаки, що зіштовхнулись
Літаки здійснювали тренувальний політ
У Румунії в регіоні Сучави зіткнулися два легкомоторні літаки, унаслідок чого один пілот загинув, а ще один потрапив до лікарні з тяжкими травмами.
Про це повідомляє Agerpres.
Зазначається, що літаки здійснювали тренувальний політ, готуючись до участі в авіашоу, яке мало відбутися в аеропорту імені Штефана Великого у місті Сучава.
На місці інциденту працюють рятувальники і спеціальна слідча бригада.
Нагадаємо, у Красноярському краї РФ під час аварії вертольота Мі-8 загинули 18 осіб, які були на борту.
Джерело: Громадське