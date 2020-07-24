У Штатах можна побачити невидимі картини та уявити їх лише за описами



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Автори стверждують, що таким чином намагаються підняти концептуальне мистецтво на новий рівень Культурний тренд / Facebook

У Нью-Йорку існує Музей невидимого мистецтва MONA (The Museum of Non-Visible Art)

У ньому виставлені різні невидимі твори мистецтва, які можна спробувати уявити тільки почитавши табличку з описом безпосередньо від художника. Деякі невидимі картини і скульптури були продані за тисячі доларів реальним покупцям.

Культурний тренд / Facebook

Культурний тренд / Facebook



Наприклад, медіапродюсер Aimee Davidson заплатила $ 10000 за невидиму картину, яку вона не зможе ніколи побачити.



Картина називається «Свіже повітря», її автор - Джеймс Франко, який намагається підняти концептуальне мистецтво на абсолютно новий рівень.



Музей має офіційний сайт, де є пояснювальне відео, яке намагається переконати глядача, що деякі твори мистецтва настільки концептуальні і геніальні, що мають право не матеріалізуватися у фізичному світі і гідні існувати лише в уяві художника.

Культурний тренд / Facebook