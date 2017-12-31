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    У штаті Колорадо через домашній конфлікт сталася стрілянина: постраждали поліцейські

    Поліція повідомила, що один поліцейський помер, ще 5 дістали поранень
    Під час стрілянини в районі міста Денвер, штат Колорадо, постраждали кілька поліцейських. Про це повідомляється в Twitter поліції округу Дуглас. У повідомленні поліції в Facebook ідеться, що повідомлення про стрілянину надійшло о 5:13 за місцевим часом. DCSO Motorcade for our fallen Deputy #CopperCanyonOIS https://t.co/uU618Xw1qp —
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    Поліція повідомила, що один поліцейський помер, ще 5 дістали поранень

    Під час стрілянини в районі міста Денвер, штат Колорадо, постраждали кілька поліцейських. Про це повідомляється в Twitter поліції округу Дуглас.

    У повідомленні поліції в Facebook ідеться, що повідомлення про стрілянину надійшло о 5:13 за місцевим часом.

    «Кілька поліцейських постраждали, про їхній стан інформації поки що немає. Ситуація активно розвивається», — ідеться в повідомленні.

    Інформації про інших загиблих і постраждалих також поки немає.

    Пізніше поліція повідомила, що один поліцейський помер, ще 5 дістали поранень. Причина стрілянини — домашній конфлікт. Також були поранені кілька цивільних. За попередніми даними, нападник убитий.

    Джерело: Громадське

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