У штаті Колорадо через домашній конфлікт сталася стрілянина: постраждали поліцейські
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Поліція повідомила, що один поліцейський помер, ще 5 дістали поранень
Під час стрілянини в районі міста Денвер, штат Колорадо, постраждали кілька поліцейських. Про це повідомляється в Twitter поліції округу Дуглас.
У повідомленні поліції в Facebook ідеться, що повідомлення про стрілянину надійшло о 5:13 за місцевим часом.
DCSO Motorcade for our fallen Deputy #CopperCanyonOIS https://t.co/uU618Xw1qp— DC Sheriff (@dcsheriff) December 31, 2017
«Кілька поліцейських постраждали, про їхній стан інформації поки що немає. Ситуація активно розвивається», — ідеться в повідомленні.
Інформації про інших загиблих і постраждалих також поки немає.
Пізніше поліція повідомила, що один поліцейський помер, ще 5 дістали поранень. Причина стрілянини — домашній конфлікт. Також були поранені кілька цивільних. За попередніми даними, нападник убитий.
Джерело: Громадське