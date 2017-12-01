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    У Швейцарії помер останній король Румунії

    Король страждав на онкологічне захворювання
    Король Румунії Міхай I помер 5 грудня у своїй приватній швейцарській резиденції в місті Обон у віці 96 років. Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на Romania TV. Король страждав на онкологічне захворювання і останнім часом перебував під постійним медичним наглядом. Король Міхай двічі правив країною в 1927-1930 і в 1940-1947 роках.
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    Король Міхай І
    Фото з відкритих джерел
    Король Міхай І

    Король страждав на онкологічне захворювання

    Король Румунії Міхай I помер 5 грудня у своїй приватній швейцарській резиденції в місті Обон у віці 96 років.

    Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на Romania TV.

    Король страждав на онкологічне захворювання і останнім часом перебував під постійним медичним наглядом.

    Король Міхай двічі правив країною в 1927-1930 і в 1940-1947 роках. Потім його змусили відректися від престолу комуністи, і він переїхав у вигнання. Король повернувся в країну тільки після падіння комуністичного режиму.

    Колишнього монарха поховають у суботу на кладовищі в Куртя-де-Арджеш в центральній частині Румунії, де вже поховані інші члени королівської сім’ї. Рік тому у віці 92 років померла дружина Міхая королева Анна.

    Король Міхай I був останнім східноєвропейським монархом. 

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