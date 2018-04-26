У Сінгапурі помер «єдиний у світі тропічний білий ведмідь»

Денна температура в Сінгапурі рідко падає нижче 25°C, що робить його незвичним місцем для білого ведмедя

Єдиний білий ведмідь, що народився в тропіках, помер у Сінгапурі від захворювань, пов'язаних з віком тварини. Про це повідомляє ВВС. «Ми спільно прийняли складне, але необхідне рішення не реанімувати Інуку від анестезії з гуманних міркувань», - йдеться в заяві Сінгапурського зоопарку. Ведмідь народився в зоопарку 27 років тому і



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Ведмідь Інука

Денна температура в Сінгапурі рідко падає нижче 25°C, що робить його незвичним місцем для білого ведмедя

Єдиний білий ведмідь, що народився в тропіках, помер у Сінгапурі від захворювань, пов'язаних з віком тварини. Про це повідомляє ВВС.

«Ми спільно прийняли складне, але необхідне рішення не реанімувати Інуку від анестезії з гуманних міркувань», - йдеться в заяві Сінгапурського зоопарку.

Ведмідь народився в зоопарку 27 років тому і перевищив вік середнього дикого білого ведмедя на понад десять років.

Попри велику популярність, присутність Інуки у зоопарку викликала суперечки серед активістів захисту тварин.

Недавній фізичний огляд ведмедя показав, що він страждав від артриту, мав проблеми з зубами та вушні інфекції. Слабкі кінцівки не давали тварині можливості нормально ходити.

«Ми хочемо, аби Інука був з нами якомога довше, але ключовим є його добробут», - сказав представник Сінгапурського заповідника дикої природи Ченг Вен-хаур,

«Наше рішення дозволити Інуку піти було зроблено з упевненістю, що його проблеми зі здоров'ям серйозно вплинули на його добробут. Ще більшим добром для Інуки є можливість позбавити його від тривалих страждань», - додає науковець.

Денна температура в Сінгапурі рідко падає нижче 25°C, що робить його незвичним місцем для білого ведмедя. Інука народився 26 грудня 1990 року в Сінгапурському зоопарку. Він жив у закритому приміщенні, в якому контролювали комфортну для нього низьку температуру.