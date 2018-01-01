У Сирії від авіаударів сил Асада загинули 17 цивільних - ЗМІ

Також 35 осіб дістали поранення

У результаті авіаударів режиму Башара Ассада і РФ у Сирії загинули щонайменше 17 цивільних осіб. Про це повідомляє АР із посиланням на спостерігачів. «У результаті повітряних ударів з боку режиму і Росії по повстанському анклаву біля столиці Сирії в суботу загинули щонайменше 17 цивільних осіб», - йдеться в повідомленні. Зазначається,



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Також 35 осіб дістали поранення

У результаті авіаударів режиму Башара Ассада і РФ у Сирії загинули щонайменше 17 цивільних осіб. Про це повідомляє АР із посиланням на спостерігачів.

«У результаті повітряних ударів з боку режиму і Росії по повстанському анклаву біля столиці Сирії в суботу загинули щонайменше 17 цивільних осіб», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в районі Хаммуріє в результаті бомбардування загинули 12 мирних жителів, у тому числі двоє дітей. Дві людини було вбито в місті Мадіра і троє в Ербіні.

Також 35 осіб дістали поранення.

Джерело: Укрінформ