  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
    У світі

    У Сирії від авіаударів сил Асада загинули 17 цивільних - ЗМІ

    Також 35 осіб дістали поранення
    У результаті авіаударів режиму Башара Ассада і РФ у Сирії загинули щонайменше 17 цивільних осіб. Про це повідомляє АР із посиланням на спостерігачів. «У результаті повітряних ударів з боку режиму і Росії по повстанському анклаву біля столиці Сирії в суботу загинули щонайменше 17 цивільних осіб», - йдеться в повідомленні. Зазначається,
    • Сьогодні, 18:43
    • Розсилка

    Також 35 осіб дістали поранення

    У результаті авіаударів режиму Башара Ассада і РФ у Сирії загинули щонайменше 17 цивільних осіб. Про це повідомляє АР із посиланням на спостерігачів.

    «У результаті повітряних ударів з боку режиму і Росії по повстанському анклаву біля столиці Сирії в суботу загинули щонайменше 17 цивільних осіб», - йдеться в повідомленні.

    Зазначається, що в районі Хаммуріє в результаті бомбардування загинули 12 мирних жителів, у тому числі двоє дітей. Дві людини було вбито в місті Мадіра і троє в Ербіні.

    Також 35 осіб дістали поранення.

    Джерело: Укрінформ

    Читайте також
    Сирія Башар Асад бомбардування
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ