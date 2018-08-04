У Сочі хлопчик провалився у каналізацію під час дощу



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Бабуся намагалася врятувати хлопчика, але не змогла

У п’ятницю, у другій половині дня, в селищі Лазаревське у Сочі малолітній хлопчик впав у зливову канаву під час дощу. Тіло дитини течією понесло в море, де його труп виявили рятувальники. За даним фактом Слідчим відділом по Лазаревському району Сочі крайового управління Слідчого комітету Росії проводить дослідчу перевірку, повідомляється на сайті відомства.

Як розповів очевидець Даниїл Хегман виданню «Кавказький вузол», разом з хлопчиком була бабуся, яка намагалася його врятувати.

«На вулиці Жовтневій біля кафе «Санта-Барбара» йшли бабуся і дитина. На очах у відпочиваючих і жителів Сочі дитина провалилася у відкриту каналізацію, і його віднесло потоками води. За ним стрибнула бабуся. Бабусю дістали живу, а дитину витягли вже мертву», - пояснив Хегман.

За словами інших свідків, хлопчикові на вигляд було п'ять-шість років. Він стояв поруч з автомобілем, а потім провалився і зник.

«Ми з дружиною йшли з моря. Пішов сильний дощ. Вулиця швидко заповнилася водою. Її потоки просто мчали в бік моря. Вважаю, тому що при будівництві не дотримуються правил, а зливові стоки всі забиті. Води було по коліно. Раптом пролунав пронизливий крик. Жінка несамовито кричала про допомогу. Ніхто не міг зрозуміти, що сталося. Потім зрозуміли, що її онук провалився під землю. Жінка металася на всі боки, а потім сама кинулася в люк», - цитує видання очевидця Олега.

Відео, на якому жінка з шаленим криком «У мене дитина впала!» Бігає вздовж зливової канави, опубліковано на YouTube. Сам момент падіння у ролик не попав.

Раніше ЗМІ писали про те, що в Сочі кришки від каналізаційних люків безхатьки здають на металобрухт, але поліція не реагує на скарги мешканців.

Джерело: Znak