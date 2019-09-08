У Сочі випав перший сніг
Сніг випав на висоті 2050 метрів над рівнем моря
Так рано перший сніг випадав на цій території 30 років тому
На одному з сочинських курортів в Росії на висоті 2050 метрів над рівнем моря випав перший сніг. Про це повідомляє місцевий телеканал sochi24.tv.
За повідомленнями очевидців, снігопад почався вранці в суботу, 7 вересня. Так рано перший сніг випадав на цій території 30 років тому, зазначає телеканал.
Місцеві жителі поділилися фотографіями і відео в соціальних мережах.
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С первым снегом в Красной Поляне, друзья! Сейчас! В Цирке-2 Горки Города! — #горкигород #краснаяполяна #сочи #снег #первыйснег
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