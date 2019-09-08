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    У світі

    У Сочі випав перший сніг

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    Сніг випав на висоті&nbsp;2050 метрів над рівнем моря - У Сочі випав перший сніг
    Сніг випав на висоті 2050 метрів над рівнем моря

    Так рано перший сніг випадав на цій території 30 років тому

    На одному з сочинських курортів в Росії на висоті 2050 метрів над рівнем моря випав перший сніг. Про це повідомляє місцевий телеканал sochi24.tv.

    За повідомленнями очевидців, снігопад почався вранці в суботу, 7 вересня. Так рано перший сніг випадав на цій території 30 років тому, зазначає телеканал.

    Місцеві жителі поділилися фотографіями і відео в соціальних мережах.

    Нагадаємо, у Канаді при температурі +20 випало пів метра снігу.

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