У Сочі випав перший сніг



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Сніг випав на висоті 2050 метрів над рівнем моря

Так рано перший сніг випадав на цій території 30 років тому

На одному з сочинських курортів в Росії на висоті 2050 метрів над рівнем моря випав перший сніг. Про це повідомляє місцевий телеканал sochi24.tv.

За повідомленнями очевидців, снігопад почався вранці в суботу, 7 вересня. Так рано перший сніг випадав на цій території 30 років тому, зазначає телеканал.

Місцеві жителі поділилися фотографіями і відео в соціальних мережах.

Нагадаємо, у Канаді при температурі +20 випало пів метра снігу.