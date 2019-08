У Канаді при температурі +20 випало пів метра снігу

В містечку Пінк Маунтійн, розташованому на висоті близько 1000 метрів над рівнем моря, випало близько 30 см снігу

На півночі канадської провінції Британська Колумбія неочікувано стався сильний снігопад. Про це повідомляє CBC News.

Зазначається, що в містечку Пінк Маунтійн, розташованому на висоті близько 1000 метрів над рівнем моря, випало близько 30 см снігу. З огляду на температуру повітря, що досягає 20 градусів тепла, сніг, найімовірніше, швидко розтане, але для розчищення трас на них все одно довелося виганяти спецтехніку.

Heavy snow has hit northern #BC with snowfall warnings in effect for an additional 25-35cm https://t.co/xNaOJk1Sgr #bcstorm #BC #yvr #Kelowna #FortNelson #ytstorm @GlobalBC @GlobalOkanagan pic.twitter.com/eg3oGd64hx

За словами метеорологів, для цього регіону сніг у серпні не є дуже рідкісним явищем, однак такого рясного снігопаду тут не траплялося вже давно.

Did you hear that it snowed in #FortNelson the other day? We called a gas station out that way to confirm is snowed...in August! https://t.co/1zEhFdM1aB #AraAndToby #Okanagan #Kelowna #Radio