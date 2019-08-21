У Канаді при температурі +20 випало пів метра снігу



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За словами метеорологів, для регіону Британська Колумбія сніг у серпні не є дуже рідкісним явищем

В містечку Пінк Маунтійн, розташованому на висоті близько 1000 метрів над рівнем моря, випало близько 30 см снігу

На півночі канадської провінції Британська Колумбія неочікувано стався сильний снігопад. Про це повідомляє CBC News.

Зазначається, що в містечку Пінк Маунтійн, розташованому на висоті близько 1000 метрів над рівнем моря, випало близько 30 см снігу. З огляду на температуру повітря, що досягає 20 градусів тепла, сніг, найімовірніше, швидко розтане, але для розчищення трас на них все одно довелося виганяти спецтехніку.

За словами метеорологів, для цього регіону сніг у серпні не є дуже рідкісним явищем, однак такого рясного снігопаду тут не траплялося вже давно.

За інформацією міністерства навколишнього середовища Канади, середня кількість серпневих снігових опадів у цьому регіоні в період між 1981 та 2010 рр становила усього 6 міліметрів.

Нагадаємо, у середині серпня південний схід Австралії накрив потужний снігопад, що став найбільшим за два останні десятиліття.