У Софії вбили відомого болгарського бізнесмена

Христов отримав вісім куль з малокаліберного пістолета в спину

У столиці Болгарії Софії в понеділок застрелено відомого бізнесмена Петра Христова, якому належала одна з найбільших компаній-виробників молочних продуктів «Лактима». Про це повідомляє болгарський новинний портал Novinite.bg. «Бізнесмен Петро Христов застрелений на вулиці Ралевица в районі Манастирски Лівадія біля торгового



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Христов отримав вісім куль з малокаліберного пістолета в спину

У столиці Болгарії Софії в понеділок застрелено відомого бізнесмена Петра Христова, якому належала одна з найбільших компаній-виробників молочних продуктів «Лактима». Про це повідомляє болгарський новинний портал Novinite.bg.

«Бізнесмен Петро Христов застрелений на вулиці Ралевица в районі Манастирски Лівадія біля торгового центру.... Постріли пролунали на початку одинадцятої, коли Христов йшов на роботу», - сказано в повідомленні.

За інформацією видання, Христов отримав вісім куль з малокаліберного пістолета в спину і помер до того, як його водій зумів доставити 49-річного бізнесмена в лікарню. Незабаром у МВС Болгарії повідомили, що поліція розслідує всі можливі версії злочину, в тому числі пов'язані з бізнесом загиблого, а також можливою наявністі у вбивці особистих мотивів.

Правоохоронцям не вдалося виявити нападника, незважаючи на те, що на початку 2018 року в Софії були введені підвищені заходи безпеки, пов'язані з майбутнім проведенням у столиці країни церемонії передачі головування Болгарії в Євросоюзі.