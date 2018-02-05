  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
    У світі

    У США через негоду трапились масштабні аварії із сотнями авто, є жертви

    Внаслідок негоди на дорогах Міссурі в аваріях загинуло п’ятеро осіб
    В американському штаті Айова на автостраді зіткнулися 70 машин, в результаті чого одна людина загинула, ще кілька отримали поранення. Про це повідомляє Breaking911. Так, зіткнення сталося через погані погодні умови, низьку видимість і ожеледь. Зіткнулися 70 машин, в тому числі вантажівки. За попередніми даними, одна людина загинула, ще кілька
    • Сьогодні, 16:11
    • Розсилка

    Внаслідок негоди на дорогах Міссурі в аваріях загинуло п’ятеро осіб

    В американському штаті Айова на автостраді зіткнулися 70 машин, в результаті чого одна людина загинула, ще кілька отримали поранення. Про це повідомляє Breaking911.

    Так, зіткнення сталося через погані погодні умови, низьку видимість і ожеледь. Зіткнулися 70 машин, в тому числі вантажівки. За попередніми даними, одна людина загинула, ще кілька отримали травми. Місцева влада повністю перекрили рух по автостраді.

    1 з 5
    на весь екран згорнути
    У США через негоду трапились масштабні аварії із сотнями авто, є жертви
    У США через негоду трапились масштабні аварії із сотнями авто, є жертви
    У США через негоду трапились масштабні аварії із сотнями авто, є жертви
    У США через негоду трапились масштабні аварії із сотнями авто, є жертви

    Також днем раніше на обледенілому шосе у штаті Міссурі, США, зіштовхнулися понад сотня автомобілів, пише The Washington Post.

    «Аварійна» ділянка дороги розтягнулася на кілька кілометрів. Внаслідок негоди на дорогах Міссурі в аваріях загинуло п’ятеро осіб. Всього влада зафіксувала понад 650 ДТП на засніжених трасах штату.

    Читайте також
    ДТП США дороги вантажівки аварія
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ