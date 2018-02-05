У США через негоду трапились масштабні аварії із сотнями авто, є жертви

Внаслідок негоди на дорогах Міссурі в аваріях загинуло п’ятеро осіб

В американському штаті Айова на автостраді зіткнулися 70 машин, в результаті чого одна людина загинула, ще кілька отримали поранення. Про це повідомляє Breaking911. Так, зіткнення сталося через погані погодні умови, низьку видимість і ожеледь. Зіткнулися 70 машин, в тому числі вантажівки. За попередніми даними, одна людина загинула, ще кілька



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Внаслідок негоди на дорогах Міссурі в аваріях загинуло п’ятеро осіб

В американському штаті Айова на автостраді зіткнулися 70 машин, в результаті чого одна людина загинула, ще кілька отримали поранення. Про це повідомляє Breaking911.

Так, зіткнення сталося через погані погодні умови, низьку видимість і ожеледь. Зіткнулися 70 машин, в тому числі вантажівки. За попередніми даними, одна людина загинула, ще кілька отримали травми. Місцева влада повністю перекрили рух по автостраді.

WATCH: Iowa DOT releases shocking video from deadly I-35 pileup pic.twitter.com/vqxPArnQuW — Breaking911 (@Breaking911) 7 лютого 2018 р.

Також днем раніше на обледенілому шосе у штаті Міссурі, США, зіштовхнулися понад сотня автомобілів, пише The Washington Post.

«Аварійна» ділянка дороги розтягнулася на кілька кілометрів. Внаслідок негоди на дорогах Міссурі в аваріях загинуло п’ятеро осіб. Всього влада зафіксувала понад 650 ДТП на засніжених трасах штату.