У США ФБР без пояснення причин закрило сонячну обсерваторію



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ФБР відмовляється коментувати причини закриття

В штаті Ню-Мексико без пояснення причин була тимчасово закрита сонячна обсерваторія. Про це повідомляє The Washington Post.

Обсерваторія була закрита ще 6 вересня 2018, на місці працюють співробітники ФБР, але влада досі відмовляються розповісти про причини зупинки роботи установи.

В Асоціації з досліджень в астрономії заявили, що закриття викликано «заходами безпеки», але не змогли пояснити якими саме.

Шериф округу Отеро розповів, що в обсерваторію приїхали співробітники ФБР і попросили поліцію допомогти з евакуацією персоналу.

Також шериф підкреслив, що співробітники обсерваторії не є працівниками держструктур, тому в разі загрози їхньому життю, у ФБР передали б справу поліції.

«Я не знаю чому ФБР так швидко задіяли і нічого нам не кажуть», - заявив шериф.

Місцеве управління ФБР не дали відповідей виданню.