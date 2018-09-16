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    У світі

    У США ФБР без пояснення причин закрило сонячну обсерваторію

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    У США ФБР без пояснення причин закрило сонячну обсерваторію

    ФБР відмовляється коментувати причини закриття

    В штаті Ню-Мексико без пояснення причин була тимчасово закрита сонячна обсерваторія. Про це повідомляє The Washington Post.

    Обсерваторія була закрита ще 6 вересня 2018, на місці працюють співробітники ФБР, але влада досі відмовляються розповісти про причини зупинки роботи установи.

    В Асоціації з досліджень в астрономії заявили, що закриття викликано «заходами безпеки», але не змогли пояснити якими саме.

    Шериф округу Отеро розповів, що в обсерваторію приїхали співробітники ФБР і попросили поліцію допомогти з евакуацією персоналу.

    Також шериф підкреслив, що співробітники обсерваторії не є працівниками держструктур, тому в разі загрози їхньому життю, у ФБР передали б справу поліції.

    «Я не знаю чому ФБР так швидко задіяли і нічого нам не кажуть», - заявив шериф.

    Місцеве управління ФБР не дали відповідей виданню.

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