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    У світі

    У США помер мільярдер Девід Кох

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    Статки покійного на момент смерті оцінювалися в 42,2 мільярда доларів - У США помер мільярдер Девід Кох
    Статки покійного на момент смерті оцінювалися в 42,2 мільярда доларів

    В останньому рейтингу Forbes Девід Кох був на 12-му місці

    У п’ятницю, 23 серпня, у США на 79- му році життя помер один з найбагатших людей світу Девід Кох. Причини смерті невідомі.

    Про це повідомляє Metro.

    В останньому рейтингу Forbes Девід Кох був на 12-му місці - статки покійного на момент смерті оцінювалися в 42,2 мільярда доларів.

    Значна частина цих коштів була витрачена на телебачення загального доступу, медичні дослідження, вищу освіту, екологічні проблеми, реформу кримінального правосуддя і мистецтво.

    Зазначимо, що Девід Кох разом зі своїм братом 83-річний Чарльзом були співвласниками компанії Koch Industries, яка займається переробкою сирої нафти. Її заснував їхній батько в 1970-му році. Брати Кох також прославилися своєю благодійністю, на яку витратили 1,5 мільярди доларів.

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