У США помер мільярдер Девід Кох



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Статки покійного на момент смерті оцінювалися в 42,2 мільярда доларів

В останньому рейтингу Forbes Девід Кох був на 12-му місці

У п’ятницю, 23 серпня, у США на 79- му році життя помер один з найбагатших людей світу Девід Кох. Причини смерті невідомі.

Про це повідомляє Metro.

В останньому рейтингу Forbes Девід Кох був на 12-му місці - статки покійного на момент смерті оцінювалися в 42,2 мільярда доларів.

Значна частина цих коштів була витрачена на телебачення загального доступу, медичні дослідження, вищу освіту, екологічні проблеми, реформу кримінального правосуддя і мистецтво.

Зазначимо, що Девід Кох разом зі своїм братом 83-річний Чарльзом були співвласниками компанії Koch Industries, яка займається переробкою сирої нафти. Її заснував їхній батько в 1970-му році. Брати Кох також прославилися своєю благодійністю, на яку витратили 1,5 мільярди доларів.