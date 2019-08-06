У США прокоментували ракетні випробування КНДР



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Цієї ночі КНДР провела четверті за останні 13 днів ракетні випробування Фото ілюстративне

Штати «продовжують стежити за ситуацією»

В уряді США прокоментували ракетні випробування, які провела Північна Корея.

Заяву чиновника, яку було зроблено на умовах анонімності, цитує агенція Yonhap.

«Ми продовжуємо стежити за ситуацією та тісно консультуємося з нашими південнокорейськими й японськими союзниками», - заявили в уряді США.

У свою чергу, влада КНДР звинуватила США та Південну Корею в «порушенні домовленостей», повідомляє ЦТАК.

«Не дивлячись на наші неодноразові попередження влада Сполучених Штатів і Південної Кореї, нарешті, почала спільні військові навчання, націлені на КНДР», - заявили представники керівництва Північної Кореї.

Нагадаємо, цієї ночі КНДР провела четверті за останні 13 днів ракетні випробування.

Нагадаємо, 2 серпня стало відомо, що Північна Корея випробувала реактивні системи залпового вогню для великокаліберних керованих ракет. Голова Держради КНДР Кім Чен Ин особисто спостерігав за випробуванням.

31 липня Північна Корея здійснила запуски невпізнаних снарядів. Тижнем раніше Пхеньян випробував дві балістичні ракети малого радіусу дії. Це був перший ракетний пуск із моменту зустрічі лідерів КНДР і США Кім Чен Ина і Дональда Трампа.

Минулого місяця вони домовилися відновити переговори щодо денуклеаризації Корейського півострова.

Тоді Трамп заявив журналістам, що запуск ракет КНДР не є проблемою, оскільки домовленостей із цього питання немає.